גוראן אנטוניץ' נמצא על סף חתימה במכבי יפו

האם מכבי יפו בדרך לחיזוק מפתיע? ל-ONE נודע, כי במועדון מתחתית הליגה הלאומית עושים הכול כדי להתחזק במטרה לצאת מהמצב הלא פשוט אליו הקבוצה נקלעה בתחתית, ומנהלים מגעים מתקדמים עם הבלם גוראן אנטוניץ'.

אם השם נשמע לכם מוכר, שכן מדובר בבלם שהיה חלק מהפועל תל אביב אשתקד, רשם 31 הופעות וכבש שני שערי ליגה. הבלם הסרבי, אף כבש שער נוסף במדי האדומים, בגמר גביע הטוטו נגד הפועל נוף הגליל והיה חלק מהגורמים לזכייה במפעל.

את העונה הנוכחית, הוא פתח במדי ולז' מוסטאר הבוסנית, כאשר העונה הוא רשם 11 הופעות במדי הקבוצה, שמדורגת במקום הרביעי בליגה המקומית. הוא אף בישל שער אחד לזכות קבוצתו.

האיש החזק במועדון, ערן כהן אמין, הוכיח עד כה בכל חלון ההעברות, שלמרות שיפו לא משופעת בתקציב גבוה, הוא מצליח למצוא את מקורות המימון כדי לחזק את התשובה ונראה שגם הפעם הוא עושה זאת.