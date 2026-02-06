יום שישי, 06.02.2026 שעה 11:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

שינוי כיוון: הצעד הדרמטי של לאמין ימאל ברשתות

החלטה חריגה: השחקן, שהרבה דובר על כך שלא תמיד מתעסק בכדורגל, בחר להתמקד רק בזה, כאשר בחר למחוק מהאינסטגרם את כל התכנים שלא קשורים לספורט

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

אין שספק שלאמין ימאל הוא אחד מהשחקנים הטובים בעולם כבר בגיל צעיר. יחד עם זאת, הרבה דובר על כך שלא תמיד הוא מתעסק בכדורגל ודווקא היום (שישי) הוא בחר בצעד דרסטי מבחינתו – כאשר בחר להתרחק מהרשתות החברתיות ולהתמקד אך ורק בכדורגל, כשהוא מחק מחשבון האינסטגרם שלו את כל התכנים שאינם קשורים לספורט.

אין ספק שהמהלך הזה נחשב לחריג בעידן של היום, שמאופיין בעיקר בכך שמצופה משחקנים לנהל מותג אישי ברשתות החברתיות, מה שבונה אישיות ציבורית וגם מוביל לשיתופי פעולה. במקרה של לאמין ימאל, הצמיחה הייתה מהירה וחריגה והוא הפך בגיל צעיר לאחד הספורטאים הבולטים ביותר וכאמור, לעיתים, הוא הגיע למצבים שלא בהכרח תרמו לתדמיתו.

נקודת המפנה של לאמין, לפחות על פי התקשורת הספרדית, הגיעה דווקא לפני ארבעה חודשים בקינגס ליג, רגע לפני הקלאסיקו. כזכור, לאמין ימאל הצית את האווירה עוד לפני המשחק שלו מול איבאי, ו’בדיחה’ שסיפר, באווירה קלילה, חוללה דווקא סערה תקשורתית והציבה אותו במרכז הביקורת, כאשר אפילו שחקנים מריאל לא חסכו בביקורת

השינוי והקפיצה בבגרות

בספרד מספרים שכוכב ברצלונה בין שההצלחה, מעבר לרגעים משפחתיים ובילויים שהוא עדיין משותף, מתחילה ונגמרת על הדשא, כאשר בשבועות האחרונים נראית גם גרסה בוגרת יותר של ימאל, כשזו שנמנעת מעימותים עם אוהדי היריבה, כשהקפיצה הזאת קדמה גם לשיפור ברור ביכולת המקצועית.

ניהול קהל של כ-80 מיליון עוקבים באינסטגרם ובטיקטוק הוא אתגר לא פשוט, במיוחד בגיל 18, ולא קל גם לוותר על הפיתויים שמביאה עמה התהילה והחשיפה חסרת התקדים. בתקשורת הוסיפו ששחקנים כמו מסי, רונאלדו, ראמוס ואינייסטה, משמשים מודל לחיקוי עבור לאמין, שמבין שבעידן הנוכחי לא מספיק להיות רק שחקן כדורגל, אלא צריך גם להיראות כזה ברשתות ופוסטים מסוימים עלולים ליצור רושם מטעה, כזה שלא תמיד תואם דמות של מקצוען.

