ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

"חוסר כבוד": שחקני ריאל רותחים על לאמין ימאל

הצד של הבלאנקוס לציטוטים השנויים במחלוקת של כוכב ברצלונה: בסגל הלבן מאסו בימאל וטוענים שהוא חבר רע לקבוצה שלא מכבד כללי התנהגות בין מקצוענים

|
לאמין ימאל (החשבון של קינגס ליג)
לאמין ימאל (החשבון של קינגס ליג)

דבריו של לאמין ימאל עוררו סערה במדריד. הכוכב הצעיר של ברצלונה, שהתבטא במסגרת הקינגס ליג ואמר כי "ריאל מדריד גונבת ומתלוננת", הצליח להצית מחדש את היריבות הגדולה רגע לפני הקלאסיקו הראשון של העונה, שייערך ביום ראשון ב-17:15 בסנטיאגו ברנבאו (חי בערוץ ONE).

על פי דיווחים בספרד, שחקני ריאל מדריד דיברו ביניהם על ההערות של ימאל כבר שעות לאחר שהתפרסמו, והגדירו אותן כ"חוסר כבוד" כלפי המועדון והמקצוע. במועדון ממדריד מספרים כי דבריו של הכוכב הצעיר התקבלו "בעייפות ובשחיקה", תחושת מיאוס כלפי דמות של שחקן שנתפס בעיניהם כ"חבר לקבוצה רע" שאינו מכבד את כללי ההתנהגות בין מקצוענים.

האמירות הללו, שנאמרו בשיחה קלילה בהשתתפות ג'רארד פיקה ואיבאי יאנוס, רק החריפו את המתח סביב הקלאסיקו. במדריד מזכירים את הפרשה המתמשכת של תיק נגריירה, שבו נחשפו תשלומים מצד ברצלונה לסגן נשיא ועדת השופטים במשך שני עשורים, ורואים בדבריו של ימאל צביעות בוטה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

עם זאת, בריאל מדריד מתכוונים לתעל את הזעם למוטיבציה חיובית לקראת המשחק. לאחר ארבעה הפסדים לברצלונה בעונה שעברה, בקבוצה של צ'אבי אלונסו רוצים להפוך את ההערות של ימאל לדלק שידחוף אותם לניצחון ולחיזוק מעמדם בפסגת הליגה.

במועדון ממדריד מדגישים כי זו אינה הפעם הראשונה שבה ימאל מעורר אנטגוניזם בהתנהגותו, אך הפעם, סמוך כל כך למשחק הגדול של העונה, הם רואים בכך פרובוקציה מיותרת, כזו שתישאר בזיכרון של השחקנים גם אחרי שריקת הפתיחה ביום ראשון.

