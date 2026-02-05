יום חמישי, 05.02.2026 שעה 15:22
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

בדרך למדליה: המהפכה המדעית של מכון וינגייט

איך מזהים אצל ילד את הפוטנציאל להיות מדליסט אולימפי? מהו ה-DNA של ספורטאי העילית ואיך בונים אווטאר לכל ענף? האזינו לפודקאסט של מכון וינגייט

|
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

הספורט הישראלי כבר מזמן לא מסתמך רק על "עין של מאמן". בעידן שבו כל חלקיק שנייה קובע, מכון וינגייט מציג את חוד החנית של הטכנולוגיה והדאטה בשירות הספורטאים הצעירים. בפרק החדש של הפודקאסט "ווינקאסט", מארחת רחלי ויגדורצ'יק את האנשים שאחראים על הדור הבא של הפודיומים: יאיר טלמון (מנהל המחלקה לאיתור וטיפוח כישרונות בספורט) ואסף סיטבון (ראש תחום מדידה ווהערכת ביצועים) מהיחידה לספורט הישגי.

מניחושים למדע - המצוד אחר היהלומים

יאיר טלמון מגדיר את המחלקה כ"הגשמת חלום". אחרי שנים של משאבים מוגבלים, הספורט הישראלי מפעיל כיום מערך מקצועי חסר תקדים עם תקציבים שגדלו במאות אחוזים, במטרה אחת: להגיע למשחקים האולימפיים בבריסביין 2032 עם כמות כפולה של ספורטאי הישג.

מה תגלו בפרק שישנה לכם את התפיסה?

מודל ה"אווטאר": איך בונים פרופיל מדעי מושלם לכל ענף (מטניס ועד ג'ודו) ואיך בודקים אם הספורטאי מתאים למפה הזו?

מהפכת המדידה: אסף סיטבון מסביר איך 2,000 נבדקים בשנה מייצרים "נורמות ישראליות" חדשות ומדוע מבחני הספרינט הקלאסיים כבר לא מספיקים.

הכוח של המדידה: איך הטכנולוגיה מגלה פערים בין הרגליים ומונעת פציעות עוד לפני שהן קורות בעזרת פלטת כח?

איתור מהאוכלוסייה הכללית: הפרויקט השאפתני למציאת ילדים מחוננים שעדיין לא נמצאים בתוך המערכת – ושידוכם לענף הנכון להם.

המאמן במרכז: "אנחנו באים אליכם"

"אנחנו לא יושבים במגדל שן," אומר סיטבון, "אנחנו באים לבריכה, למזרן ולמגרש". המטרה היא לתת למאמנים כלים מעשיים – דוחות דיגיטליים מהירים שמאפשרים לשנות את תוכנית האימונים בזמן אמת ולקדם ספורטאי ממקום חמישי לפודיום.

בפרק נחשפים גם סיפורים מרתקים מהשטח: מהביפ-טסט בתוך המים בנבחרת הכדורמים ועד לניתוח הזינוק בשיט ששינה את כל תמונת המצב של הספורטאי.

רוצים להבין איך הופכים פוטנציאל להישג מוכח? האזינו עכשיו לשיחה המרתקת עם יאיר טלמון ואסף סיטבון.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */