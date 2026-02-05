בדרך למדליה: המהפכה המדעית של מכון וינגייט

הספורט הישראלי כבר מזמן לא מסתמך רק על "עין של מאמן". בעידן שבו כל חלקיק שנייה קובע, מכון וינגייט מציג את חוד החנית של הטכנולוגיה והדאטה בשירות הספורטאים הצעירים. בפרק החדש של הפודקאסט "ווינקאסט", מארחת רחלי ויגדורצ'יק את האנשים שאחראים על הדור הבא של הפודיומים: יאיר טלמון (מנהל המחלקה לאיתור וטיפוח כישרונות בספורט) ואסף סיטבון (ראש תחום מדידה ווהערכת ביצועים) מהיחידה לספורט הישגי.

מניחושים למדע - המצוד אחר היהלומים

יאיר טלמון מגדיר את המחלקה כ"הגשמת חלום". אחרי שנים של משאבים מוגבלים, הספורט הישראלי מפעיל כיום מערך מקצועי חסר תקדים עם תקציבים שגדלו במאות אחוזים, במטרה אחת: להגיע למשחקים האולימפיים בבריסביין 2032 עם כמות כפולה של ספורטאי הישג.

מה תגלו בפרק שישנה לכם את התפיסה?

מודל ה"אווטאר": איך בונים פרופיל מדעי מושלם לכל ענף (מטניס ועד ג'ודו) ואיך בודקים אם הספורטאי מתאים למפה הזו?

מהפכת המדידה: אסף סיטבון מסביר איך 2,000 נבדקים בשנה מייצרים "נורמות ישראליות" חדשות ומדוע מבחני הספרינט הקלאסיים כבר לא מספיקים.

הכוח של המדידה: איך הטכנולוגיה מגלה פערים בין הרגליים ומונעת פציעות עוד לפני שהן קורות בעזרת פלטת כח?

איתור מהאוכלוסייה הכללית: הפרויקט השאפתני למציאת ילדים מחוננים שעדיין לא נמצאים בתוך המערכת – ושידוכם לענף הנכון להם.

המאמן במרכז: "אנחנו באים אליכם"

"אנחנו לא יושבים במגדל שן," אומר סיטבון, "אנחנו באים לבריכה, למזרן ולמגרש". המטרה היא לתת למאמנים כלים מעשיים – דוחות דיגיטליים מהירים שמאפשרים לשנות את תוכנית האימונים בזמן אמת ולקדם ספורטאי ממקום חמישי לפודיום.

בפרק נחשפים גם סיפורים מרתקים מהשטח: מהביפ-טסט בתוך המים בנבחרת הכדורמים ועד לניתוח הזינוק בשיט ששינה את כל תמונת המצב של הספורטאי.

רוצים להבין איך הופכים פוטנציאל להישג מוכח? האזינו עכשיו לשיחה המרתקת עם יאיר טלמון ואסף סיטבון.

