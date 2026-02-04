האם רונאלדו ישתתף במהיר ועצבני שייצא ב-2028?

חובבי סרטי המכוניות והאקשן “מהיר ועצבני” סימנו כבר מזמן תאריך מיוחד ביומן: הפרק האחרון בסדרת האקשן המוטורית, שהפכה לתופעה עולמית. כעת זה רשמי – הסאגה שהחלה בשנת 2001 מתקרבת לסיומה, והמעריצים קיבלו סוף-סוף אישור לתאריך ההשקה ולשם הסרט שיחתום עשרות שנים של מרדפים, פיצוצים ומכוניות מטורפות.

את ההכרזה סיפק בעצמו ווין דיזל, כוכב ומפיק הסדרה, שחשף כי הסרט האחד-עשר והאחרון יגיע לבתי הקולנוע ב-17 במרץ 2028. שם הסרט יהיה Fast Forever, והוא אמור לשמש כאפילוג רגשי ומלא אקשן להרפתקאות החבורה.

הסרט יחתום רשמית את עלילותיו של דום טורטו, הדמות האיקונית של ווין דיזל, ויחזיר למרכז הבמה גם את דמותו של בריאן אוקונר, בגילומו של פול ווקר. מדובר במהלך שמרגש במיוחד את המעריצים, שכן ווקר נהרג בתאונת דרכים בשנת 2013.

פול ווקר. גם הוא יהיה בסרט האחרון בסאגה (אינסטגרם)

כבר בעבר נעשה ניסיון להשיב את הדמות למסך באמצעות טכנולוגיות דיגיטליות בסרט מהיר ועצבני 7, שם שולבו כפילים ואפקטים ממוחשבים. כעת ההערכה היא שהפקת הסרט החדש תשקיע בטכנולוגיות מתקדמות אף יותר, כדי להעניק לבריאן תפקיד משמעותי ולא רק הופעת אורח קצרה.

גם דמויות אהובות נוספות צפויות לחזור. ג'יזל, בגילומה של גל גדות, שעלילתה נותרה פתוחה, עשויה לשוב להפתיע, וכך גם הובס הקשוח אותו מגלם כידוע דוויין ג’ונסון (דה רוק). החיבורים המחודשים הללו מבטיחים איחוד מרגש של הדמויות שהגדירו את העשור האחרון של סרטי האקשן.

מבחינה מוטורית, הסרט מתוכנן לחזור לשורשים. העלילה תתרחש שוב בלוס אנג'לס – העיר שבה הכול התחיל עם מרוצי רחוב ליליים, מוסכים מאולתרים וחבורת נהגים שחיה על הקצה. הבחירה בלוקיישן המקורי מסמלת סגירת מעגל ומחווה ישירה לפרק הראשון של הסדרה.

כמו בכל סרטי המותג, גם הפעם צפויות מכוניות אקזוטיות, סופרקארים נדירים והיפרקארים קיצוניים שיגנבו את ההצגה לא פחות מהשחקנים. מקורות בהפקה מדברים על שילוב דגמים ייחודיים במיוחד, כולל רכבי אספנות משופרים ומכוניות חשמליות עתירות ביצועים, בניסיון לשקף את עתיד עולם הרכב לצד הנוסטלגיה.

כריסטיאנו רונאלדו. עוד שנתיים יהיה בקולנוע? (IMAGO)

אחת השמועות המסקרנות ביותר נוגעת להופעת אורח אפשרית של כריסטיאנו רונאלדו, חובב רכבים ידוע ובעל אוסף סופרקארים מרשים במיוחד. דיזל אף רמז כי נכתב עבורו תפקיד קטן, מאחר שהוא כתב בפוסט: “כולם שאלו אם הוא יהיה חלק מהמיתולוגיה של מהיר ועצבני… אני חייב לומר לכם — הוא הדבר האמיתי. כתבנו תפקיד עבורו”. אותו תפקיד עבור CR7 יכול להוסיף כמובן טוויסט מסקרן, ולחבר בין תרבות הספורט המוטורי לכוכבי על מעולמות אחרים.

כך או כך, נראה ש-Fast Forever מתוכנן להיות הרבה יותר מעוד סרט אקשן. הוא אמור לשלב נוסטלגיה, טכנולוגיה מתקדמת, איחוד דמויות והצהרת אהבה למכוניות ולתרבות הנהיגה שהפכו את הסדרה לאגדה. עבור חובבי רכב, מדובר באירוע קולנועי שיסגור פרק שלם בהיסטוריה של סרטי המכוניות.

