יום שלישי, 03.02.2026 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

פוני אשכנזי: ביום החתימה זו תהיה רעידת אדמה

הבעלים המיועד של הפועל ר"ג ב"שיחת היום": "רוצה ללכת בגדול, לעלות ליגה. מאמין שזה יבשיל לחתימה עד מרץ, התקציב יגיע למעל 20 מיליון ש"ח לעונה"

|
שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)
שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)

מוקדם יותר היום (שלישי) חשפנו לראשונה כאן ב-ONE שמעבר דרמטי צפוי לקרות בהפועל רמת גן, כאשר קבוצת רכישה בראשות פוני אשכנזי קרובה לרכוש את המועדון מאמיר חמיאס. אשכנזי עלה לדבר על כל הפרטים והאירועים מרעידת האדמה במכתב כשהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ספר על עצמך למי שלא מכיר.
“אני בן 65, גדלתי בהפועל רמת גן מגיל 13. הייתי מביא הכדורים, מנהל המכתש, מנהל מחלקת הנוער. אחי זה דני אשכנזי, שחקן הכדורגל של הפועל רמת גן. הבן שלי מאמן בנערים של הפועל פתח תקווה, אימן 8 שנים במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, לקח גביע עם הנוער. הייתי מנהל של הפועל רמת גן לכמה שנים והחלום שלי כנראה עומד להתגשם”.

אתה לא מיליונר. איך זה הגיע לזה?
”יש לי חברים אנשים אמידים ותמיד טיילנו ועשינו חיים. שאלו אותי מה החלום שלי ועניתי ‘לנהל את הפועל רמת גן’. אמרתי להם שזה מותג, קבוצה עם עבר מפואר, שהמקום שלה בליגת העל.

הם אמרו לך ‘אתה יודע מה, נגשים לך את החלום’?
”כן, בהתחלה חשבתי שהם צוחקים. הם שאלו אותי את העלויות, ואמרתי להם שאני בשביל לנהל את המועדון צריך תקציב. בליגה השנייה התקציבים נעים בין 6 ל-10 מיליון שקל, אבל שאני ב-10 מיליון שקל לא ינהל את הפועל רמת גן. אני רוצה לעלות ליגה, אני רוצה ללכת בגדול. אין לי זמן לרוץ לעפולה, אני רוצה ליגת העל. והם אמרו לי ‘צא לדרך’”.

שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)שחקני הפועל רמת גן (אופיר מגדל)

במי מדובר? עד כמה הם אמידים?
”ביום החתימה, זו תהיה רעידת אדמה. אחרי החתימה זה ייצא מסודר לתקשורת ותדעו מי האנשים, תבינו שזו רעידת אדמה”.

תוך כמה זמן לדעתך זה יבשיל לחתימה?
”אני מאמין שעד מרץ. העברתי דמי רצינות כדי לבדוק את כל מה שצריך, שלא יצוצו פתאום חובות, אראה לאנשי העסקים את הנתונים, ונוכל להתקדם”.

העברת דמי רצינות של 225,000 ש”ח כדי שלא יוכל לנהל מו”מ עם אף אחד.
”נכון. אם אצליח לסגור את העסקה עד מועד ההעברות, נרוץ חזק”.

נפגשת עם ראש עיריית רמת גן כדי לקבל את ברכת הדרך.
”נפגשתי גם עם רן קוניק ראש עיריית גבעתיים”.

רן קוניק (נעם מורנו)רן קוניק (נעם מורנו)

הוא אמר שהוא לא בטוח שהם יישארו עם העניין של הקבוצה.
”לפי מה שאני מבין עיריית גבעתיים תומכת בקבוצה וגם עיריית רמת גן ומקווה שנסתדר איתם ונגיע איתם להסכם. יש פה ראש עיר מעולה שתומך ספורט ואוהב ספורט”.

אתה עובד בלשכה של קוניק.
”נכון. אני לא מאמין שהוא יזרוק אותי ולא ייתן לי תקציב”.

“בוקסנבוים? לא פוסל אף אחד”

עומר בוקסנבוים אמור להיות חלק מהקבוצה?
”אני לא פוסל אף אחד. יהיו פה בעלי מקצוע ברמה גבוהה, אני רוצה אנשים רציניים שרוצים לעבוד ולהשקיע ואני רוצה לראות תוצאות, שהקבוצה הזו תהיה בליגת העל”.

איזה תקציב הבטיחו לך אנשי העסקים להעמיד לקבוצה?
”מאמין שזה יגיע למעל 20 מיליון ש”ח לעונה”.

בתקציב כזה צריך לעלות בהליכה.
”כן”.

בהתחלה אנשים לא לקחו אותך ברצינות, ורק כשהעברת את דמי הרצינות הבינו שזה עניין רציני.
”בואו נעבור שלב שלב, נגיע לחתימה”.

