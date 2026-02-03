רעידת אדמה במכתש: ר"ג בדרך לבעלים חדשים

הפועל רמת גן נמצאת בדרכה לעידן חדש ולמעבר לבעלות חדשה, כך נודע לראשונה לאתר ONE. בחודשיים האחרונים התעניינו ברכישת המועדון מאמיר חמיאס לא פחות משבע קבוצות רכישה שונות, וכעת נראה כי העסקה קרובה לחתימה.

הקבוצה נמצאת על סף מעבר לידי קבוצת אנשי נדל"ן המחזיקים בעסקים מעבר לים, אותם גיבש פוני אשכנזי. אשכנזי הוא דמות מוכרת במועדון, ששימש בעבר במגוון תפקידים, החל מאיש משק ועד למנהל הקבוצה. הוא גם אחיו של שחקן העבר, דני אשכנזי.

כצעד המעיד על רצינות הכוונות, קבוצת הרוכשים שגיבש אשכנזי כבר העבירה לחמיאס דמי רצינות בסך 225 אלף שקלים, זאת כדי להבטיח בלעדיות ולמנוע מחמיאס לנהל משא ומתן עם גורמים אחרים כל עוד השיחות עמם מתקיימות.

אמיר חמיאס (באדיבות הפועל ר״ג)

אשכנזי אישר את הפרטים בשיחה עם ONE: "אני אוהד הפועל ר"ג כבר 52 שנה, גדלתי במכתש וזה היה חלום הילדות שלי. ישבתי עם אותם חברים, אנשי עסקים, והם שאלו אותי 'מה החלום שלך?', אמרתי להם: 'לנהל את הפועל ר"ג'. הם נתנו לי אור ירוק לצאת לדרך".

אשכנזי הוסיף לגבי הסטטוס הנוכחי של העסקה: "הפועל ר"ג בדרך לרעידת אדמה. אני כעת רק בודק את כל החוזים וההתחייבויות כדי לוודא שלא תהיינה הפתעות. העברנו דמי רצינות כדי שחמיאס לא יוכל לנהל מו"מ עם אף אחד אחר, כל עוד אנחנו במו"מ על הקבוצה”.