ספורט אחר  >> האזור המוטורי

מדוע הוא שילם על הקורבט פי 12 מערכה האמיתי?

ריק הנדריק, איש עסקים ובעלי אחת מקבוצות המרוצים המצליחות בארצות הברית ידוע כאספן קורבטים ותיק - מדוע הוא שילם עבור המכונית 2.6 מיליון דולר?

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

העיר סקוטדייל, שבמדינת אריזונה, הפכה לאחרונה לזירה של אחת העסקאות החריגות ביותר בשוק הרכב האמריקאי. דגם קיצוני של Chevrolet Corvette ZR1 נמכר שם במחיר מטורף של 2.6 מיליון דולר – נתון שמציב אותו ברמות המחיר של מכוניות אקזוטיות נדירות בהרבה.

מה שהופך את הסיפור למפתיע במיוחד הוא העובדה שמדובר במכונית שאינה מוגבלת לרוכשי־על בלבד. כל לקוח יכול להיכנס לסוכנות קורבט בארצות הברית ולהזמין את הדגם, שנחשב למהיר והחזק ביותר שיוצר אי פעם על ידי היצרנית האמריקאית, במחיר רשמי של כ־210 אלף דולר.

הפער בין המחיר הקטלוגי למחיר המכירה עצום. במקרה הזה תג המחיר זינק פי 12, אך לא בגלל נדירות קיצונית או מפרט מיוחד, אלא מסיבה אחרת לגמרי, אנושית וערכית יותר, שהפכה את העסקה לאירוע צדקה יוצא דופן.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

הרוכש הוא ריק הנדריק, איש עסקים ובעלי אחת מקבוצות המרוצים המצליחות בארצות הברית. הנדריק ידוע כאספן קורבטים ותיק וכמי שמשתתף דרך קבע במכירות צדקה הקשורות לעולם הרכב והספורט המוטורי.

כל הסכום ששולם עבור המכונית לא נועד לרווח מסחרי של היצרן, אלא הועבר כתרומה לארגון Tunnel to Towers Foundation. הארגון מספק בתים ותמיכה לוותיקי מלחמה ולמשפחות של שוטרים וכוחות ביטחון שנהרגו במהלך שירותם, ונחשב לאחד מגופי הסיוע הבולטים בארצות הברית.

זו גם לא הפעם הראשונה שמכוניות ביצועים של Chevrolet משמשות לגיוס תרומות. לאורך השנים השתמשה החברה בגרסאות חזקות במיוחד של הקורבט, כמו ה-Z06 וה-E-Ray, למכירות פומביות ייעודיות. הודות למהלכים הללו גויסו כבר למעלה מ-13 מיליון אירו לטובת מטרות דומות.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

מעבר למחווה הכספית, הרוכש קיבל גם הטבה ייחודית במיוחד. במקום לקבל את המכונית שהוצגה על הבמה, הוא יזכה להרכיב בעצמו את מנוע ה-V8 של רכבו החדש במפעל, בליווי מהנדסי החברה – חוויה נדירה שבדרך כלל שמורה לצוותי הייצור בלבד.

המשמעות היא שהנדריק ייסע למפעל, ישתתף בהרכבת "הלב" המכאני של המכונית ורק לאחר השלמת התהליך יקבל לידיו את הרכב הסופי. עבור אספנים, חיבור אישי כזה לתהליך הייצור מעניק ערך רגשי והיסטורי נוסף למכונית.

בסופו של דבר, המכירה בסקוטסדייל מדגישה כיצד מכונית ספורט יכולה להפוך ליותר מאמצעי תחבורה או צעצוע לאספנים. במקרה הזה, הקורבט שברה שיא מחיר לא רק בזכות ביצועים של מכונית־על, אלא בעיקר בזכות תרומה משמעותית לקהילה – שילוב נדיר בין מהירות, יוקרה וערכים.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

