יום של שבירת שיאים: האליפות הארצית במרוצי שדה

ביום חמישי האחרון הפך עמק המעיינות למוקד ספורטיבי מרהיב, כאשר התלמידות והתלמידים התכנסו בשעות הבוקר המוקדמות לאליפות הארצית במרוצי שדה. התחרות, שאורגנה על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל, כללה מקצי ריצה ב-6 קטגוריות שונות: 3 קטגוריות לתלמידות ותלמידים מכיתות ז'-ח' (חטיבות ביניים) וכיתות ט', ו-2 קטגוריות לגילאי העל-יסודי (י'-י"ב).

האליפות ממשיכה את המסורת הארוכה של קיום האירוע בנופים המרהיבים של הגלבוע ועמק המעיינות. המרוץ השנה התעלה לרמה גבוהה במיוחד, כאשר נשברו בו שיאי מסלול בקטגוריות: ט' תלמידים, י'-י"ב תלמידות ו-ז'-ח' תלמידות. בנוסף, נרשם הישג יוצא דופן במקצה י'-י"ב תלמידים כאשר אביב אוכמן שבר את השיא לכיתות י"א. התוצאות מעידות על רמת ההכנה הגבוהה של המשתתפות והמשתתפים חרף האתגרים של התקופה האחרונה.

את האירוע כיבדו בנוכחותם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, גיא דגן, מנהלת המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני, ענבל זלמנוביץ, והמפקחים על החינוך הגופני של מחוזות נוספים.

האליפות הארצית במרוצי שדה (התאחדות הספורט לבתי ספר)

הזוכים והזוכות בקטגוריות השונות

י'-י"ב תלמידים (5 ק"מ)

ארבל הנזל מתיכון ליד"ה ירושלים סיים במקום הראשון בזמן של 14:41.90 דק'.

במקום השני סיים אביב אוכמן מהתיכון הניסויי בזמן של 14:52.65 דק' (תוצאה זו מהווה שבירת שיא לכיתות י"א).

סגר את הפודיום במקום השלישי ליאם אביב ממקיף חקלאי נהלל בזמן של 15:03.40 דק'.

בקטגוריה הקבוצתית:

1.מקיף חקלאי נהלל (70 נק')

2.אשל הנשיא באר שבע (71 נק')

3.התיכון הניסויי (80 נק')

י'-י"ב תלמידות (3 ק"מ)

עופרי יעקובי מתיכון ליד"ה סיימה במקום הראשון בזמן של 9:34.71 דק' – תוצאה זו מהווה שבירת שיא מסלול לקטגוריה זו.

במקום השני סיימה תמר מנגובי מתיכון ליד"ה בזמן של 9:56.72 דק', ובמקום השלישי יהלי צדקיהו מתיכון בן צבי קרית אונו בזמן של 10:08.35 דק'.

בקטגוריה הקבוצתית:

1.תיכון ליד"ה (32 נק')

2.מעיין שחר עמק חפר (49 נק')

3.הריאלי העברי חיפה (70 נק')

יתר הקטגוריות:

ז'-ח' תלמידים (2.5 ק"מ)

אישי:

1.עומרי ממן – בן יהודה, 7:48.48 דק'

2.מתן רינת – מקיף עמקים תבור מזרע, 7:49.17 דק'

3.יאיר בודניק – אילן רמון כוכב יאיר, 7:50.17 דק'

קבוצתי:

1.בית אור גבעת ברנר (68 נק')

2.אילן רמון כוכב יאיר (94 נק')

3.מקיף עמקים תבור מזרע (95 נק')

ז'-ח' תלמידות (1.5 ק"מ)

אישי:

1.ליאת לובסטר – אלתרמן הרצליה, 4:37.96 דק' – תוצאה זו מהווה שבירת שיא מסלול לקטגוריה זו.

2.ערבה מקליס – אלתרמן הרצליה, 4:37.98 דק'

3.שירה סייגה – המקיף א' באר שבע, 4:40.46 דק'

קבוצתי:

1.אלתרמן הרצליה (66 נק')

2.הריאלי העברי חיפה (87 נק')

3.נילי זכרון יעקב (96 נק')

ט' תלמידים (3 ק"מ)

אישי:

1.אלמוג שפיגל – רבין תל מונד, 8:39.97 דק' – תוצאה זו מהווה שבירת שיא מסלול לקטגוריה זו.

2.יאיר בוטמן – הריאלי העברי חיפה, 8:52.46 דק'

3.גלעד פז – גולדה מאיר, 9:05.83 דק'

קבוצתי:

1.הריאלי העברי חיפה (75 נק')

2.הימלפרב (83 נק')

3.בית חינוך אופק קיבוץ עברון (88 נק')

ט' תלמידות (2 ק"מ)

אישי:

1.דניאל אלמגור – אלתרמן הרצליה, 7:20.94 דק'

2.תמר רענן – ענבר, 7:52.70 דק'

3.מיכל דידוסקו – אורט רבין ק. מוצקין, 8:36.69 דק'

קבוצתי:

1.אולפנית אורט טבריה (36 נק')

2.תיכון ליד"ה (53 נק')

3.עלומים רמת השרון (61 נק')

גיא דגן, המפמ״ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך:

“האליפות הארצית במרוצי שדה, שמתקיימת כמו בשנים האחרונות בעמק המעיינות, נערכה היום לאחר שתי דחיות, במזג אוויר קריר וסגרירי, תנאים אידיאליים שהובילו לשבירתם של שלושה שיאים חדשים.

גיא דגן. הישג נהדר לספורט הישראלי (יח"צ) (מערכת ONE)

אליפות זו אינה רק סמל לחזרה לשגרה, אלא עדות לכוחם של הספורט והחינוך הגופני בחיזוק הקהילה, החוסן האישי והשגרה החינוכית. האירוע מטמיע בקרב התלמידות והתלמידים הרגלי חיים בריאים, ומעניק להם הזדמנות לחוות הלכה למעשה ערכים של התמדה, ערבות הדדית ושיתוף פעולה.

אני מודה לכל השותפות והשותפים להצלחת האליפות, מנהלות ומנהלים, מורות ומורים וכל העוסקות והעוסקים במלאכה. אני מאמין כי הספורט ימשיך למלא תפקיד מרכזי בבניית חברה חזקה ומאוחדת."

זיו ישראלי, מנכ״ל התאחדות הספורט לבתי הספר:

"הבחירה של התאחדות הספורט לבתי הספר והפיקוח על החינוך הגופני לקיים את האליפות בעמק המעיינות, היא כחלק מהרצון לחבר את כל קצוות הארץ ולחזק את הצפון. האליפות הארצית במרוצי שדה היא שילוב מנצח של ספורטיביות, חברות ורוח תחרותית בריאה. המראה של מאות התלמידות והתלמידים שהגיעו להתחרות היום הוא מקור לגאווה גדולה, וממחיש כיצד הספורט הבית-ספרי בונה אופי, מעודד מצוינות ומחבר בין קהילות ובתי ספר שונים.

זיו ישראלי (צילום באדיבות ארז עוזיר)

אני מבקש להודות למועצה האזורית עמק המעיינות על האירוח המסורתי והמושקע, ולצוותים החינוכיים שעמלו רבות על הכנת המתחרים. תודה והערכה מיוחדת לפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך ולצוות התאחדות הספורט לבתי הספר, ששיתוף הפעולה, המקצועיות והמחויבות שלהם אפשרו לאירוע המרשים הזה לצאת אל הפועל."

ליהי לוי, מנהלת התחרות מטעם התאחדות הספורט לבתי הספר:

“אני מאוד שמחה שהתחרות יצאה לפועל אחרי 2 דחיות בעקבות מזג האוויר, קיבלנו מזג האוויר אופטימלי עם מסלול ירוק ויפה, יחד עם טפטוף קל שהוסיף לאווירה. התחרויות עצמן היו ברמה גבוהה באווירה ספורטיבית, מקצועית ושמחה. התוצאות ושבירת השיאים מדברים בעד עצמן. תודה לכל המורים והמורות, המאמנים והמאמנות וכמובן לספורטאים והספורטאיות שהתאמנו והתכוננו כראוי והוכיחו יכולות באירוע הגמר”.