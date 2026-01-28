האישום נגד טבריה היה יכול להיות קשה בהרבה

יממה לאחר רעידת האדמה בכדורגל הישראלי, עם הגשת כתב האישום החמור ביותר בתולדות הענף נגד עירוני טבריה, מתבררים פרטים חדשים ומטרידים מאחורי הקלעים של החקירה. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, תובע ההתאחדות דורש הפחתה של 30 נקודות ליגה, הרחקה של חצי שנה לשחקנים ועונשים כבדים לבעלי תפקידים, אך כעת מתברר כי מבחינת גורמים המעורים בפרטים, המועדון הצפוני עוד "יצא בזול".

למרות חומרת העונשים המבוקשים, גורמים המכירים היטב את פרטי הפרשה וההתנהלות סביב הקבוצה טוענים כי כתב האישום שהוגש בפועל הוא הגרסה המצומצמת, וכי הפוטנציאל לענישה היה הרסני הרבה יותר.

"התובע הלך על הצד הבטוח"

"כתב האישום היה יכול להיות הרבה יותר קשה, עם דרישה להפחתת נקודות הגבוהה משמעותית מ-30", מסבירים גורמים המכירים את חומר הראיות. לטענתם, ההחלטה האסטרטגית של התביעה הייתה למקד את המאמצים בראיות שאינן משתמעות לשתי פנים.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

"הייתה החלטה מודעת להתמקד אך ורק בעונה הנוכחית ולא לפתוח את התיקים של עונות קודמות", אומרים אותם גורמים. "יתרה מכך, הייתה התמקדות ספציפית בחוזים שבהם הפער בין עלות השכר ששילמה טבריה בפועל (ושלא דווחה במלואה) לבין הדיווח לבקרה, עלה על 100 אלף שקלים".

המשמעות ברורה: אם בכתב האישום היו נכללים גם סכומים נמוכים יותר או חריגות משנים עברו, כתב האישום היה מתרחב לממדים מפלצתיים. "אם היינו מתעסקים גם בסכומים הפחותים, כתב האישום היה רחב בהרבה, מספר הנאשמים היה גדל משמעותית, ודרישת הנקודות והקנסות הייתה מזנקת לשמיים", מבהירים הגורמים. "יש לנו ראיות והעובדות מוצקות, התובע עו"ד גלעד ברגמן הלך על הצד הבטוח כדי להבטיח הרשעה".

"כתב האישום יכול היה להיות רחב בהרבה". שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

תגובת עירוני טבריה: "גורמים אינטרסנטיים מנסים להחליש אותנו"

כזכור, עם הגשת כתב האישום אתמול, שחררו בעירוני טבריה תגובה תקיפה בה הם מביעים ביטחון מלא בחפותם ויוצאים נגד מה שהם מכנים "הדלפות מגמתיות".

"מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה קיבל סוף סוף לידיו את כתב האישום המדובר", נמסר מהמועדון. "אנו, יחד עם הצוות המשפטי שלנו, לומדים כעת את פרטיו, ונתייחס ונשיב לטענות בהרחבה במסגרת הדיון בבית הדין".

במועדון הדגישו את הדרך שעשו בשנים האחרונות: "חשוב לנו לשוב ולהבהיר: מיום הקמתו מחדש של המועדון לפני ארבע שנים, עלינו מתחתית ליגה א’ ועד לליגת העל וזאת למרות כל הקשיים של מועדון קטן וללא קשרים בהתאחדות, אך ורק בזכות ערכים של עבודה קשה, יושרה, שקיפות ובנייה מקצועית מלמטה. המועדון יתמודד בבית הדין עם כל הטענות בראש מורם ובביטחון מלא".

אריה קלמנזון ומיקי ביתן (חג'אג' רחאל)

עוד הוסיפו בטבריה ביקורת חריפה על ההתנהלות התקשורתית סביב הפרשה: "צר לנו שבתקופה האחרונה גורמים אינטרסנטיים, ששמו להם למטרה להחליש אותנו, הפכו את המועדון למטרה להדלפות מגמתיות ויצרו באמצעות התקשורת 'משפט שדה', וזאת עוד הרבה לפני שהתבררו כל העובדות. אנו סמוכים ובטוחים כי בבית הדין האמת תצא לאור, והדברים יקבלו את הפרופורציה הנכונה".

לסיום ביקשו במועדון להפריד בין ההנהלה לשחקנים: "הצוות המקצועי והשחקנים מנותקים לחלוטין מההליך המנהלי. הפוקוס שלנו נשאר במקום אחד בלבד: על כר הדשא. נמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה כדי להבטיח את מקומנו בליגת העל בזכות ולא בחסד. הנקודות שצברנו העונה הושגו במאבקים על המגרש ושם הן יישארו".