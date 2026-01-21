יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

טבריה תעמוד לדין, דרישה להפחתת נק' גדולה

חוזים כפולים, תשלומים אסורים וזיוף מסמכים: ההתאחדות צפויה להגיש כתב אישום קשה. ההערכה: ינסו להגיע להסדר טיעון, אך עם הפחתה גדולה משל קריית ים

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

רעידת אדמה בדרך לעירוני טבריה? ל-ONE נודע כי ההתאחדות לכדורגל צפויה להגיש כבר בימים הקרובים כתב אישום חמור ביותר כנגד הקבוצה מליגת העל. האשמות קשות על חוזים כפולים, זיוף מסמכים ותשלומים שלא כדין יהיו נגד בעלי הקבוצה, בעלי תפקידים ומספר שחקנים.

בהתאחדות מסיימים בימים אלו לגבש את כתבי האישום, שצפויים להיות מוגשים עד יום שני. על פי ההערכות, תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, יבקש לגזור עונשים כבדים הכוללים הפחתת נקודות בפועל, הרחקה מפעילות לבעלי תפקידים מרכזיים וקנסות כספיים משמעותיים. על כל חוזה כפול, הדרישה צפויה להיות הפחתה של שתי נקודות, כך שההפחתה עשויה להגיע למספר דו ספרתי של נקודות.

בטבריה לא מחכים וכבר שכרו את שירותיו של עו"ד ניר ענבר, המומחה במשפט ספורט, על מנת שייערך לקראת הגשת כתבי האישום ויכין את קו ההגנה של המועדון.

עו"ד ניר ענבר (טלי בקשי) (מערכת ONE)עו"ד ניר ענבר (טלי בקשי) (מערכת ONE)

הפתרון: הסדר טיעון?

גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי הצדדים יחתרו בסופו של דבר להסדר טיעון. התקדים שעומד לנגד עיניהם הוא המקרה של מועדון ספורט קריית ים (כיום בליגה הלאומית), נגדה הוגש בזמנו כתב אישום דומה בגין חוזים כפולים. באותו מקרה, בהתאחדות דרשו תחילה הפחתה דרקונית של 15 נקודות, אך בסיומו של הליך משפטי והסדר טיעון, הופחתו לקבוצה 4 נקודות בפועל ועוד 6 נקודות על תנאי.

ההערכה הרווחת כעת היא שגם במקרה של טבריה, הסאגה תסתיים בהסדר טיעון, אך בניגוד לקריית ים, שהצליחה לסיים זאת בהפחתה של 4 נקודות בלבד, במקרה של טבריה מדובר בסכומים הרבה יותר גבוהים ולכן גם הפחתת הנקודות במקרה של הסדר טיעון צפויה להיות גבוהה הרבה יותר.

