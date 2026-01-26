כתב האישום נגד טבריה צפוי להיות מוגש מחר

ההתאחדות לכדורגל מתכוונת להגיש מחר (שלישי) כתב אישום חמור נגד עירוני טבריה בגין חוזים כפולים.

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, כבר לפני מספר חודשים החלה ההתאחדות לכדורגל בחקירה הסמויה נגד טבריה שהפכה לגלויה עם הזמנה לעדויות ולחקירה של שחקנים.

כתב האישום אמור להיות נגד בעלי תפקידים ושחקנים עם דרישה להורדה גדולה של נקודות. טבריה לאורך כל החודשים האחרונים מכחישה בכל תוקף את האשמות.

ההכחשה של קלמנזון

רק אתמול אמר אריה קלמנזון מבעלי טבריה אמר בתוכנית "שיחת היום" של ONE: ”לפני חודשיים התפוצצה הפרשה בתקשורת, כבר אז ידענו מה עשינו, מה העבירות, אפילו מה העונש. עברו חודשיים וכלום לא השתנה. אז אם זה היה כל כך חמור, למה לא טיפלו בזה כבר?

אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

“ביום רביעי שעבר, במשך 3 דקות, קיבלתי עשרה טלפונים, מכל הכתבים. זה היה משהו יזום. לא יכול להיות שעוד לא התפרסמה הידיעה ובאותן 3 דקות קיבלתי עשרות טלפונים, זה משהו מגמתי. מה שיותר חמור מזה, שבעוד שאני מתראיין, אמר לי אחד הכתבים ‘קיבלתי שאלה מבכיר בהתאחדות’. כל הכותרות האלו היו יזומות. ”גם אם הייתה פה עבירה טכנית, אין שום כסף שלא רשום, אנחנו לא מטומטמים. אין כספים שחורים בעסק שלנו, אין שום דבר שנתן לנו יתרון ספורטיבי”.