טבריה נחקרת בחשד לחוזים כפולים וזיופי חוזים

חקירה מקיפה מתנהלת בתקופה האחרונה נגד עירוני טבריה בליגת העל, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לזיוף מסמכים ולחתימה על חוזים כפולים עם שחקנים. את החקירה מוביל משרד החקירות הפועל מטעם ההתאחדות לכדורגל, והיא נפתחה תחילה בשקט מאחורי הקלעים, תוך איסוף מידע והצלבת מסמכים.

בשלב הבא עברה החקירה למהלך גלוי יותר, עם זימונם של שחקנים ששיחקו בקבוצה בעבר ושחקנים הנמצאים כיום בסגל. הנחקרים נשאלו על אופי ההתקשרויות, נספחים לחוזים ופרטים כספיים שעשויים להעיד על הסכמים כפולים , הסתרת שכר, זיופי מסמכים. מהקבוצה חקרו את אלי בלילתי, והיב חביבאללה וגיא חדידה, ועוד שחקנים ששיחקו בטבריה בשנים האחרונות.

גורמים המכירים את הפרשה מקרוב מגדירים אותה כאחת החמורות שנחשפו בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. אם החשדות יאומתו, עשויות להיות לכך השלכות משמעותיות הכוללות קנסות כבדים ואף אפשרות ממשית של הורדת הקבוצה ליגה.

אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בימים הקרובים צפויות התפתחויות נוספות, כאשר ההתאחדות ממתינה לסיום איסוף העדויות והמסמכים כאשר הערכה היא שכתב אישום נגד אותה קבוצה ובעלי תפקידים יוגש כבר בתקופה הקרובה ויטלטל את הכדורגל הישראלי.

החקירה הזו מתנהלת למעלה מחצי שנה, כאשר הגיע קצה חוט החקירה החלה לזרום מבחינת ההתאחדות לכדורגל ומשרד החקירות, ובימים האחרונים הפכה לגלויה כאשר זומנו שחקנים לחקירה.

מיקי ביתן , מבעלי המועדון, אמר ל-ONE: “אני בודק במה מדובר”.

תגובת מועדון עירוני דורות טבריה: “חשוב לנו להבהיר בצורה ברורה, מעולם לא פנו אל המועדון בנושא הזה, ולא נוהלה מולנו שום שיחה או בירור רשמי. נכון לרגע זה, למועדון אין כל מידע או עדכון רשמי בנוגע לנושא שפורסם. המועדון ממשיך להתנהל כרגיל, בשקיפות מלאה ובהתאם לכל הכללים והנהלים”.