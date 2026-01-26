יום שני, 26.01.2026 שעה 08:18
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

גראפי סיכם ויצטרף, גל אראל פוצה ב-3 משכורות

אחרי סילבס: השוער יחזור לקדנציה שנייה בהפועל חיפה, המאמן המוערך שפוטר יקבל פיצוי. וגם: השחקן שעשוי להיות משוחרר, ועתידם של ברונו רמירז ואיסט

|
יואב גראפי (עמרי שטיין)
יואב גראפי (עמרי שטיין)

אחרי החתמת המאמן חיים סילבס, במקומו של גל אראל שפוטר, הפועל חיפה צפויה להתחזק במספר שחקנים ביניהם השוער יואב גראפי, שכפי שפורסם ב-ONE סיכם את תנאיו עד תום העונה ואמור להתחיל ולהתאמן בשורות הקבוצה כבר מחר (שלישי).

כמו כן, לגבי המאמן היוצא, גל אראל שזוכה להערכה גדולה בקרב אנשי המועדון והאוהדים פוצה בשלוש משכורות לאחר פיטוריו.

מצבו של רג’יס אנדו

מעבר לכך הפועל חיפה צפויה לשחרר את הקיצוני רג’יס אנדו שנחשב לאחד הזרים הפחות טובים שהגיעו לקבוצה השנה וכבר קיבל הודעה לחפש לעצמו קבוצה אחרת.

אנדו לא ממהר לעזוב ולוותר על החוזה שלו עד שימצא יעד חדש, דבר שעלול להוות בעיה לקבוצה, שרק לאחרונה צירפה את שני הזרים החדשים סנדרו אלטונשווילי ואיוון קריצ'אק. הבלם הסרבי שפתח בהרכב בהפסד לבני ריינה, הרשים ונראה שיש בכוחו לשדרג את החלק האחורי.

רגרג'יס אנדו (עמרי שטיין)

עתידם של ברונו רמירז וג’בון איסט

מי שעשוי למצוא את עצמו בבעיה הוא ברונו רמירז שנדחק לספסל ולא שותף במשחק האחרון. החלוץ ג'בון איסט, שבחודש האחרון לא כבש, ממשיך לנהל מו"מ מול יואב כץ אבל נראה שגם בהפועל חיפה מבינים שלהשאיר את החלוץ הולך להיות מסובך וקשה, בעיקר בגלל החשד שיש קבוצות גדולות שכבר מחזרות אחריו לעונה הבאה.

