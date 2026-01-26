גראפי סיכם ויצטרף, גל אראל פוצה ב-3 משכורות

אחרי החתמת המאמן חיים סילבס, במקומו של גל אראל שפוטר, הפועל חיפה צפויה להתחזק במספר שחקנים ביניהם השוער יואב גראפי, שכפי שפורסם ב-ONE סיכם את תנאיו עד תום העונה ואמור להתחיל ולהתאמן בשורות הקבוצה כבר מחר (שלישי).

כמו כן, לגבי המאמן היוצא, גל אראל שזוכה להערכה גדולה בקרב אנשי המועדון והאוהדים פוצה בשלוש משכורות לאחר פיטוריו.

מצבו של רג’יס אנדו

מעבר לכך הפועל חיפה צפויה לשחרר את הקיצוני רג’יס אנדו שנחשב לאחד הזרים הפחות טובים שהגיעו לקבוצה השנה וכבר קיבל הודעה לחפש לעצמו קבוצה אחרת.

אנדו לא ממהר לעזוב ולוותר על החוזה שלו עד שימצא יעד חדש, דבר שעלול להוות בעיה לקבוצה, שרק לאחרונה צירפה את שני הזרים החדשים סנדרו אלטונשווילי ואיוון קריצ'אק. הבלם הסרבי שפתח בהרכב בהפסד לבני ריינה, הרשים ונראה שיש בכוחו לשדרג את החלק האחורי.

רג'יס אנדו (עמרי שטיין)

עתידם של ברונו רמירז וג’בון איסט

מי שעשוי למצוא את עצמו בבעיה הוא ברונו רמירז שנדחק לספסל ולא שותף במשחק האחרון. החלוץ ג'בון איסט, שבחודש האחרון לא כבש, ממשיך לנהל מו"מ מול יואב כץ אבל נראה שגם בהפועל חיפה מבינים שלהשאיר את החלוץ הולך להיות מסובך וקשה, בעיקר בגלל החשד שיש קבוצות גדולות שכבר מחזרות אחריו לעונה הבאה.