גראפי סיכם בהפועל חיפה, מחכה לאישור ממכבי

השוער יואב גראפי, שחתם ביוני 2025 לשנתיים במכבי תל אביב, סיכם בהפועל חיפה. אחרי שבעונה שעברה הצטיין במדי האדומים מהכרמל והיה אחד מהעוגנים של הקבוצה, עכשיו בן ה-32 חוזר למועדון של יואב כץ.

גראפי שהיה אמור להיות שוער ראשון אצל הצהובים, אך בסופו של דבר מצא את עצמו אפילו מחוץ לסגל כשוער שלישי, כאשר אופק מליקה תפס את אפודת השוער הראשון ורועי משפתי הפך לשוער שני, כשגראפי למעשה לא ברוטציה של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

השוער הבין שהוא לא יכול להמשיך כך אצל האלופה, כאשר כזכור כץ כבר דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE במהלך השבוע על כך שהוא היה רוצה שגראפי ישוב לקבוצה הצפונית.

כאמור, גראפי סיכם בהפועל חיפה ומחכה לאור הירוק ממכבי ת”א כדי להצטרף רשמית לקבוצה החיפאית. עם חזרתם של הצהובים לארץ אחרי ההפסד 1:0 לפרייבורג בליגה האירופית, בהפועל חיפה מקווים שמחר (שישי) יזוזו העניינים כדי שגראפי יחזור אליהם בהשאלה עד סיום העונה.