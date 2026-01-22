יום חמישי, 22.01.2026 שעה 23:54
כדורגל ישראלי

גראפי סיכם בהפועל חיפה, מחכה לאישור ממכבי

השוער בן ה-32 הגיע להבנה שהוא לא יכול להמשיך כבחירה השלישית אצל הצהובים, ולמעשה ממתין לאור הירוק מהם כדי לחזור לצפוניים בהשאלה עד לסוף העונה

|
יואב גראפי (רדאד ג'בארה)
יואב גראפי (רדאד ג'בארה)

השוער יואב גראפי, שחתם ביוני 2025 לשנתיים במכבי תל אביב, סיכם בהפועל חיפה. אחרי שבעונה שעברה הצטיין במדי האדומים מהכרמל והיה אחד מהעוגנים של הקבוצה, עכשיו בן ה-32 חוזר למועדון של יואב כץ.

גראפי שהיה אמור להיות שוער ראשון אצל הצהובים, אך בסופו של דבר מצא את עצמו אפילו מחוץ לסגל כשוער שלישי, כאשר אופק מליקה תפס את אפודת השוער הראשון ורועי משפתי הפך לשוער שני, כשגראפי למעשה לא ברוטציה של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

השוער הבין שהוא לא יכול להמשיך כך אצל האלופה, כאשר כזכור כץ כבר דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE במהלך השבוע על כך שהוא היה רוצה שגראפי ישוב לקבוצה הצפונית.

כאמור, גראפי סיכם בהפועל חיפה ומחכה לאור הירוק ממכבי ת”א כדי להצטרף רשמית לקבוצה החיפאית. עם חזרתם של הצהובים לארץ אחרי ההפסד 1:0 לפרייבורג בליגה האירופית, בהפועל חיפה מקווים שמחר (שישי) יזוזו העניינים כדי שגראפי יחזור אליהם בהשאלה עד סיום העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */