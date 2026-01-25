יום ראשון, 25.01.2026 שעה 08:41
4520-4720הפועל ב"ש1
4520-4419בית"ר ירושלים2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
1935-2920עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אראל לשחקני הפועל חיפה: אני בטוח שתצאו מזה

המאמן שפוטר מהקבוצה נפרד מהשחקנים בוואטסאפ הקבוצתי: "אתם חבורה של גברים, אוהב אתכם". לפני מינויו של סילבס, המועדון החליט לא לקיים היום אימון

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

אחרי ההחלטה לפטר את גל אראל, והפניה הרשמית לחיים סילבס עליה פורסם לראשונה ב-ONE, בהפועל חיפה החליטו לא לקיים היום אימון ולדחות אותו למחר על מנת להשלים את המהלך של שינוי המאמנים ולצאת לדרך חדשה.

במועדון הודו שהפרידה מגל אראל הייתה קשה מאוד, בעיקר בשל הכבוד שהמועדון רוכש למי שהיה שחקן העבר הכל כך אהוב ולמי שלקח על עצמו את הקבוצה בתחילת העונה בתנאים לא פשוטים של חוסר ודאות בכל המישורים.

בסופו של דבר היה ברור לכולם שהפסד לריינה אינו בא בחשבון וכי יהיה זעזוע במקרה כזה, זעזוע שכאמור הגיע אתמול. אראל נפרד אתמול מהשחקנים בהתכתבות בוואטסאפ הקבוצתי.

חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

המסר של אראל בוואטסאפ לשחקנים

אראל כתב: "שחקנים יקרים, יש לפעמים תקופות שלא משנה מה עושים הדברים פשוט לא מסתדרים. אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד תודה רבה, תודה על השקעה בכל אימון ומשחק. אין לי בכלל ספק שאתם תצאו מהמצב הזה. תרימו את הראש, אתם חבורה של גברים. אני אוהב אתכם".

עכשיו כאמור יואב כץ שמנהל משא ומתן מול סילבס אמור לסגור את התנאים האחרונים של המאמן שאמור לחזור לקדנציה נוספת על מנת להציל את הקבוצה מירידה.

