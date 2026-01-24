יחליף את אראל: סילבס בדרך לאימון הפועל חיפה

חיים סילבס בדרך להיות מאמנה הבא של הפועל חיפה. אחרי הפיטורים של גל אראל הערב (שבת), בעלי המועדון, יואב כץ, שוחח עם סילבס והכל מצביע על כך שהוא יחזור לקדנציה נוספת בהפועל חיפה.

המאמן בן ה-50, יליד העיר חיפה, שהחל את העונה על הקווים של מ.ס אשדוד, עד שפוטר ממנה לפני קצת פחות משבועיים, צפוי להיות זה שמחליף את אראל במטרה לחלץ את הקבוצה מהתחתית.

סילבס אימן את הפועל חיפה במשך שנתיים, מאפריל 2019 עד לאפריל 2021. בנוסף, עבר בקריירת האימון שלו בהפועל עפולה, הפועל רעננה, עירוני קריית שמונה, בני סכנין, הפועל תל אביב והפועל חדרה.

כזכור, גל אראל פוטר הערב מאימון הקבוצה, זאת לאחר שהיא נכנעה 1:0 לנועלת הטבלה, בני ריינה, בסמי עופר, והסתבכה בתחתית. היא רחוקה נקודה בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.

בעלי הפועל חיפה, יואב כץ, אמר בתגובה ל-ONE: “אכן שוחחתי עם חיים סילבס, שמכיר חלק מהצוות, ואצטרך לקבל החלטה בנושא”.