אז מדוע מתאמני מסת שריר צורכים לא מעט ביצים?

אם אתם מתאמנים יותר מיום או יומיים בחדר הכושר, ודאי שמתם לב שלא מעט מתאמנים מכניסים יותר ויותר ביצים לתפריט היומי, ואין הדבר מפתיע במיוחד. ביצה נחשבת לחלבון ברמה הגבוהה ביותר (מכילה את כל תשע חומצות האמינו החיוניות שהגוף לא מייצר בעצמו), וניתן לצרוך אותה כמעט בכל זמן ובכל מקום.

אבל ביצה איננה פופולארית רק בגלל החלבון שלה, אלא גם בגלל מה שמסביב. היא מגיעה עם חבילה של רכיבים תזונתיים חשובים שמסייעים למתאמן לא רק להיראות טוב יותר, אלא גם להרגיש טוב יותר באימונים. יש בה ויטמינים ומינרלים שתורמים לתפקוד שרירים, לתהליכי התאוששות, לתפקוד מערכת העצבים ולרמות אנרגיה יציבות.

אחד מהיתרונות הגדולים בביצה הוא עניין השובע. מי שמתאמן יודע כמה קל להיתקע בין ארוחות, לנשנש שטויות או להגיע רעב מדי לארוחת ערב ואז לאבד שליטה. ביצים, במיוחד כשהן חלק מארוחה מאוזנת עם ירקות או לחם מלא, עוזרות להישאר שבעים ליותר זמן. השובע הזה חשוב גם למי שמנסה לרדת באחוזי שומן וגם למי שמנסה לעלות במסה בצורה נקייה בלי להרגיש שהוא אוכל כל היום.

גם חביתה זו אפשרות מצויינת (בינה מלאכותית)

הביצה גם “גמישה” בטירוף, כלומר, שניתן לצרוך אותה בדרכים שונות על פי טעמו של המתאמן. אלו רק חלק מהדרכים: ביצה קשה, ביצה רכה, חביתה, מקושקשת, שקשוקה, עלומה או בתוך סלט. מדוע זה חשוב? למתאמן שמתמיד חודשים ואף שנים בתזונה כזו או אחרת, הגיוון הוא מה שמחזיק תפריט לאורך זמן. כשמזון מסוים משתלב בקלות בארוחת בוקר, ארוחת ביניים או אפילו ארוחת ערב, הסיכוי שתמשיכו לאכול אותו גבוה יותר, וככה התזונה הופכת למשהו יציב ולא למשימה מתישה.

עוד נקודה חזקה היא עניין הנוחות. ביצים לא דורשות בישול מסובך, לא צריך תיבול מיוחד, והן תמיד זמינות במקרר. מתאמנים שמנהלים חיים עמוסים יודעים שאין להם זמן “לבשל כמו שפים” בכל יום, ולכן מאכלים פרקטיים הם מנצחים עבורם. שתי ביצים עם ירקות חתוכים או ביצים קשות בקופסה לדרך יכולות להציל יום שלם מבחינת חלבון ותזונה.

נקודה אחרונה לענייננו, תהיה עניין המחיר. מנת חלבון של 28 גרם מורכבת מארבע ביצים גדולות. מחירן של אותן ביצים (כל הארבע) עומד על קצת יותר מארבעה שקלים, שזה הרבה פחות מקוטג’, מחטיף חלבון, מקופסת טונה. אם אתם קצרים במזומנים, מדובר בפיתרון שיכול להקל על הכיס, במיוחד כשמדובר בתזונה אשר אמורה לשרת אתכם במשך חודשים או שנים.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

