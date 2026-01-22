יום חמישי, 22.01.2026 שעה 23:51
כדורגל ישראלי

סטוינוב ישחק בנבחרת, כך נפל ישראל - אורוגוואי

בן שמעון צפה בבלם ברומניה והתרשם, הבכורה צפויה מול גאורגיה. אחרי החשיפה על דרישת 5 מ' הדולר, האיום האיראני פוצץ את הגעת הסלטסה למרות ההבנות

|
ניקיטה סטוינוב, נבחרת אורוגוואי (ראובן שוורץ, רויטרס)
ניקיטה סטוינוב, נבחרת אורוגוואי (ראובן שוורץ, רויטרס)

האם נבחרת ישראל בדרך להרוויח בלם חדש לשנים הבאות? ל-ONE נודע כי בצוות המקצועי של הנבחרת התקבלה החלטה עקרונית לזמן את בלמה הצעיר של דינמו בוקרשט, ניקיטה סטוינוב, לסגל הנבחרת הבוגרת לקראת משחק הידידות הקרוב בחודש מרץ מול נבחרת גאורגיה. יותר מכך, הכוונה היא להעניק לו את חולצת ההרכב ולאפשר לו לרשום הופעת בכורה רשמית במדים הלאומיים.

המעקב בבוקרשט והקפיצה של הבלם

סטוינוב (20), שעשה העונה קפיצה מקצועית אדירה במדי הקבוצה הרומנית, סומן כבר תקופה ארוכה בפנקסים של רן בן שמעון. המאמן הלאומי לא הסתפק בדו"חות הסקאוטינג והמריא השבוע יחד עם עוזרו, גל כהן, כדי לצפות בבלם מקרוב במשחק הליגה של קבוצתו. השניים פגשו את השחקן, שוחחו עמו ובסביבת הנבחרת מציינים כי הם הביעו שביעות רצון גדולה מההתקדמות המרשימה שהוא מציג העונה באירופה.

לסטוינוב יש עד כה 9 הופעות במדי הנבחרת הצעירה, ולמרות שכבר נכלל בעבר בסגל הרחב של הבוגרת, הוא טרם זכה לדקות משחק. כעת, בנבחרת משוכנעים שהוא בשל לקחת את הפיקוד במרכז ההגנה ולהיות בורג משמעותי בקמפיין הבא.

ניקיטה סטוינוב במדי מכבי נתניה (עמרי שטיין)ניקיטה סטוינוב במדי מכבי נתניה (עמרי שטיין)

האיום האיראני טרף את הקלפים

בתוך כך, בנבחרת נרשמה אכזבה גדולה בגזרה אחרת. לאחר שחשפנו כאן לראשונה כי נבחרת אורגוואי דרשה סכום עתק של כ-5 מיליון דולר כדי להגיע למשחק ידידות בישראל בחודש מרץ, דרישה שנדחתה תחילה על הסף, מתבררים פרטים חדשים על המגעים שהתנהלו מאחורי הקלעים.

גורמים המעורים בפרטים מספרים כי מי שעמד מאחורי הניסיון להנחית את הסלסטה בארץ הצליח בימים האחרונים לעשות את הבלתי ייאמן ולהפחית משמעותית את העלויות, עד למצב שבו קיום המשחק הפך לכדאי ואפשרי מבחינה כלכלית. העסקה הייתה קרובה לחתימה, אלא שאז נכנסה לתמונה המציאות הביטחונית.

שחקני נבחרת אורוגוואי (רויטרס)שחקני נבחרת אורוגוואי (רויטרס)

ההסלמה האזורית והכותרות סביב "הסיפור האיראני" גרמו לצד השני לסגת מיידית. הצד האורוגוואי הקפיא את המגעים ולמעשה סימן כי אינו מעוניין להגיע לישראל בתקופה של חוסר ודאות קיצוני. "אף נבחרת בסדר גודל כזה לא תגיע לכאן כשיש עננה ביטחונית כבדה כל כך ומתיחות כזו באוויר", אמר גורם המעורב בפרטים. המתיחות הביטחונית שוב נותנת את אותותיה ופוגעת אנושות ביכולת של ישראל לארח אירועי ספורט בינלאומיים יוקרתיים.

