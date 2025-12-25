אורוגוואי דרשה 5 מיליון ש"ח כדי להגיע לישראל

בימים האחרונים היה ניסיון של גורם מתווך להביא לישראל בחודש מרץ את נבחרת אורוגוואי למשחק ידידות מול נבחרת ישראל, מה שהיה הופך אותה לנבחרת הראשונה שמגיעה למשחק בישראל מאז השבעה באוקטובר.

ל”שיחת היום” נודע כי מאחורי הקלעים התנהל ניסיון אינטנסיבי לקדם את המשחק, אך עד מהרה התברר גודל המכשול: הגורם המתווך הודיע כי עלות הבאת נבחרת אורוגוואי, מהנבחרות הבכירות בעולם, שתשתתף במונדיאל הקרוב בארצות הברית, עומדת על כ-5 מיליון שקלים.

כאשר הסכום הוצג בפני ההתאחדות לכדורגל, התגובה הייתה נחרצת. הנושא הוסר מיד מסדר היום, ובכירים בהתאחדות הבהירו כי אין שום סיכוי שישלמו סכומים כאלה עבור משחק שאינו רשמי. נעשו ניסיונות לערב גורמים נוספים שיסייעו במימון, אך במהרה הבינו כל המעורבים כי הדרישה הכספית הגבוהה הופכת את קיום המשחק לכמעט בלתי אפשרי.

שחקני אורוגוואי חוגגים (רויטרס)

ב-27.3.26 צפויה נבחרת אורוגוואי לשחק באנגליה מול הנבחרת המקומית, והרעיון המקורי היה להטיס אותה משם גם לישראל, אולם הדרישה הכספית החריגה טרפה את הקלפים, והמהלך כולו הוקפא, לפחות לעת עתה.

רק במקרה שבו הדרישות הכספיות יופחתו משמעותית, ויימצא גורם שיהיה מוכן לממן את העלות, ייתכן שהנושא יחזור לשולחן. נבחרת אורוגוואי, כזכור, תשחק במונדיאל הקרוב בבית ח’ לצד ערב הסעודית, כף ורדה וספרד.