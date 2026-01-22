יום חמישי, 22.01.2026 שעה 16:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

עמית כהן סיכם על חוזה חדש במכבי נתניה

המגן הישראלי שהגיע לפני שנה מבני יהודה עתיד להישאר ביהלומים עד סוף עונת 2027/28. "אין מאושר ממני להמשיך, בטוח שבקרוב נחזיר את המועדון לצמרת"

|
עמית כהן (שחר גרוס)
עמית כהן (שחר גרוס)

רוחות של שינוי במכבי נתניה. אחרי מינויו של רוני לוי למאמן הקבוצה, היהלומים המשיכו לעבוד והיום (חמישי) האריכו את החוזה של המגן עמית כהן, כפי שנחשף ב-ONE.

כהן בן ה-27, שהגיע בחלון ההעברות של ינואר בשנה שעברה מבני יהודה, עתיד להישאר במדים הצהובים-שחורים של נתניה עד סוף עונת 2027/28.

לאחר החתימה אמר המגן: “אין מאושר ממני להמשיך במקום שהוא בית עבורי. מהרגע הראשון הרגשתי חיבור מיוחד עם השחקנים, הצוות והקהל המדהים.

כארם גכארם ג'אבר ועמית כהן שמחים (עמרי שטיין)

“אני בטוח שבקרוב מאוד נחזיר את המועדון לצמרת של הכדורגל הישראלי ונדע ימים טובים ומוצלחים”. העונה כהן שותף ב-15 משחקי ליגה, כשהספיק לשחק בכלל העמדות בהגנה: מגן ימני, מגן שמאלי ובלם. 

