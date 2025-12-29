יום שני, 29.12.2025 שעה 21:02
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בשורות טובות לנתניה: שדה כשיר להפועל פ"ת

הבלם החלים מהפגיעה בקרסול וייכלל ב-11, גם דאבו כשיר. לאחר היכולת הטובה: עמית כהן במגעים על חוזה חדש. וגם: הסיטואציה סביב הארכת החוזה של בילו

|
יובל שדה (חגי מיכאלי)
יובל שדה (חגי מיכאלי)

בשורות טובות למכבי נתניה לקראת המשחק ביום רביעי ב-19:30 מול הפועל פתח תקווה: הבלם יובל שדה, שנפגע בקרסול במשחק הגביע מול אורתודוכסים יפו ביום שישי, הצליח לערוך הבוקר אימון מלא (שנערך תחת גשם שוטף) ויהיה כשיר להתמודדות.

שדה צפוי לפתוח בהרכב, כאשר גם החלוץ מתיאוס דאבו, שסובל מרגישות בשרירי הבטן, יוכל לשחק. המאמן יוסי אבוקסיס יחזיר ל-11 את עומר ניראון, רותם קלר, עזיז אוואטרה ומתיאוס דאבו, שלא פתחו ביום שישי וזכו למנוחה.

המאמן מתלבט בחוליית ההגנה מי יהיה הבלם השלישי לצידם של כארם ג’אבר ושדה. ההערכה היא שזה יהיה איתי בן שבת, כאשר גם עמית כהן עדיין בתמונת ההרכב. עזיז אוואטרה, יצטרך להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי, שיגרום לו להיעדר מהמשחק בשבת מול עירוני טבריה.

עזיז אוואטרה, יצטרך להיזהר (אורן בן חקון)עזיז אוואטרה, יצטרך להיזהר (אורן בן חקון)

לגבי עמית כהן, שזוכה למחמאות על יכולתו בתקופה האחרונה, ל-ONE נודע שבמועדון פתחו במגעים עם שחקן ההגנה על הארכת חוזהו, כשכזכור הוא מסיים את חוזהו בתום העונה.

עוז בילו, שנמצא בכושר מצוין, ימשיך בהרכב, כאשר נכון לרגע זה עדיין לא הושגה פריצת הדרך במו”מ בינו לבין המועדון. נתניה עדיין לא שלחה הצעה חדשה לשחקן ההתקפה, שהביע את רצונו להישאר, כאשר כעת הכדור בידיים של היהלומים.

