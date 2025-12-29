בשורות טובות לנתניה: שדה כשיר להפועל פ"ת

בשורות טובות למכבי נתניה לקראת המשחק ביום רביעי ב-19:30 מול הפועל פתח תקווה: הבלם יובל שדה, שנפגע בקרסול במשחק הגביע מול אורתודוכסים יפו ביום שישי, הצליח לערוך הבוקר אימון מלא (שנערך תחת גשם שוטף) ויהיה כשיר להתמודדות.

שדה צפוי לפתוח בהרכב, כאשר גם החלוץ מתיאוס דאבו, שסובל מרגישות בשרירי הבטן, יוכל לשחק. המאמן יוסי אבוקסיס יחזיר ל-11 את עומר ניראון, רותם קלר, עזיז אוואטרה ומתיאוס דאבו, שלא פתחו ביום שישי וזכו למנוחה.

המאמן מתלבט בחוליית ההגנה מי יהיה הבלם השלישי לצידם של כארם ג’אבר ושדה. ההערכה היא שזה יהיה איתי בן שבת, כאשר גם עמית כהן עדיין בתמונת ההרכב. עזיז אוואטרה, יצטרך להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי, שיגרום לו להיעדר מהמשחק בשבת מול עירוני טבריה.

עזיז אוואטרה, יצטרך להיזהר (אורן בן חקון)

לגבי עמית כהן, שזוכה למחמאות על יכולתו בתקופה האחרונה, ל-ONE נודע שבמועדון פתחו במגעים עם שחקן ההגנה על הארכת חוזהו, כשכזכור הוא מסיים את חוזהו בתום העונה.

עוז בילו, שנמצא בכושר מצוין, ימשיך בהרכב, כאשר נכון לרגע זה עדיין לא הושגה פריצת הדרך במו”מ בינו לבין המועדון. נתניה עדיין לא שלחה הצעה חדשה לשחקן ההתקפה, שהביע את רצונו להישאר, כאשר כעת הכדור בידיים של היהלומים.