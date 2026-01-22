יונתן כהן ייעדר אצל הפועל פ"ת לפחות עוד שבוע

בהפועל פ"ת יגיעו למשחק החוץ מול הפועל ירושלים מחר (שישי) בסגל חסר: עידן כהן ושחר רוזן יחסרו, כאשר אם בפ"ת קיוו לקבל בחזרה לסגל את הקשר יונתן כהן, הם התבדו. הקשר עדיין לא חזר לכשירות מלאה וצפוי לנוח פרק זמן נוסף של בין 7-10 ימים כדי להחלים מפציעתו והוא יחסר מחר.

גם תומר אלטמן, שתוכנן לשחק מחר במקומו של בוני אמיאן המוצהב, עדיין בספק להתמודדות. אם אלטמן לא יהיה כשיר, המאמן עומר פרץ יצטרך לאלתר בעמדת הקשר האחורי. בינתיים, במועדון נוטים לרדת כרגע מצירופו של הבלם אור ישראלוב, כאשר הוא זקוק לעוד תקופה מסוימת של החלמה מפציעתו ובמלאבס רוצים לצרף בלם שיוכל לשחק באופן מיידי.

כעת חוזרים במועדון גם לאופציה של צירוף בלם זר, דבר שיקשה על מדיניות הרכש, כאשר נכון לרגע זה לפ"ת יש מקום לזר נוסף בשל המענק. בצוות המקצועי יצטרכו לאלתר בנוגע לרכש ואולי לצרף קשר התקפי ישראלי במקומו של ג'וסלין טאבי, או לוותר על המענק. אופציה נוספת היא בכל זאת שחרור של אחד הזרים.

עומר פרץ. ייאלץ לאלתר (רדאד ג'בארה)

ארי כהן מועמד להצטרף

בכל אופן, בנוגע למו"מ עם אדר רטנר שפורסם ב-ONE, נכון לרגע זה אין התקדמות, כאשר שם ישראלי שכן סומן הוא דווקא של קשרה של הפועל ת"א ארי כהן, אם יקבל מהאדומים אור ירוק ללכת לשחק, כשהדבר עשוי להיות מושפע גם אם אחד הזרים ישוחרר.