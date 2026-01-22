יום חמישי, 22.01.2026 שעה 08:21
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

יונתן כהן ייעדר אצל הפועל פ"ת לפחות עוד שבוע

חוסר מזל לקשר, שלא יהיה בסגל מול הפועל ירושלים. אלטמן עדיין בספק וייתכן שפרץ ייאלץ לאלתר. במועדון נוטים לרדת מישראלוב ושמו של ארי כהן עלה

|
יונתן כהן (שחר גרוס)
יונתן כהן (שחר גרוס)

בהפועל פ"ת יגיעו למשחק החוץ מול הפועל ירושלים מחר (שישי) בסגל חסר: עידן כהן ושחר רוזן יחסרו, כאשר אם בפ"ת קיוו לקבל בחזרה לסגל את הקשר יונתן כהן, הם התבדו. הקשר עדיין לא חזר לכשירות מלאה וצפוי לנוח פרק זמן נוסף של בין 7-10 ימים כדי להחלים מפציעתו והוא יחסר מחר.

גם תומר אלטמן, שתוכנן לשחק מחר במקומו של בוני אמיאן המוצהב, עדיין בספק להתמודדות. אם אלטמן לא יהיה כשיר, המאמן עומר פרץ יצטרך לאלתר בעמדת הקשר האחורי. בינתיים, במועדון נוטים לרדת כרגע מצירופו של הבלם אור ישראלוב, כאשר הוא זקוק לעוד תקופה מסוימת של החלמה מפציעתו ובמלאבס רוצים לצרף בלם שיוכל לשחק באופן מיידי.

כעת חוזרים במועדון גם לאופציה של צירוף בלם זר, דבר שיקשה על מדיניות הרכש, כאשר נכון לרגע זה לפ"ת יש מקום לזר נוסף בשל המענק. בצוות המקצועי יצטרכו לאלתר בנוגע לרכש ואולי לצרף קשר התקפי ישראלי במקומו של ג'וסלין טאבי, או לוותר על המענק. אופציה נוספת היא בכל זאת שחרור של אחד הזרים.

עומר פרץ. ייאלץ לאלתר (רדאד געומר פרץ. ייאלץ לאלתר (רדאד ג'בארה)

ארי כהן מועמד להצטרף

בכל אופן, בנוגע למו"מ עם אדר רטנר שפורסם ב-ONE, נכון לרגע זה אין התקדמות, כאשר שם ישראלי שכן סומן הוא דווקא של קשרה של הפועל ת"א ארי כהן, אם יקבל מהאדומים אור ירוק ללכת לשחק, כשהדבר עשוי להיות מושפע גם אם אחד הזרים ישוחרר.

