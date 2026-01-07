יום רביעי, 07.01.2026 שעה 22:07
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

נמשך המאבק על הקשר המוכשר אדר רטנר

הפועל פ"ת מוכנה לשלם קרוב ל-300,000 שקלים עבור שחקן ר"ג, שסירבה להצעה. מנגד, לוזון ומכבי שוקלים להגיש הצעה רשמית. הדרישה של האורדונים בפנים

|
אדר רטנר חוגג (רועי כפיר)
אדר רטנר חוגג (רועי כפיר)

זו כבר תקופה ארוכה, שקשרה של הפועל רמת גן, אדר רטנר, מעורר עניין בליגת העל. בעבר, הייתה זו הפועל ת"א, אליה כמעט עבר הקשר המוכשר, אך המעבר לא יצא לבסוף אל הפועל. אלא של-ONE נודע שלתמונה נכנסו לאחרונה שתי קבוצות נוספות.

מדובר בשתי הפתח תקוואיות: הפועל מוכנה לשלם עבור השחקן קרוב ל-300,000 שקלים בעבור רכישתו, כאשר בשלב זה, האורדונים דחו את ההתעניינות מצד המלאבסים ובשלב זה נראה שהסיכויים לעסקה לא גבוהים.

מנגד, מי שמגלה עניין ועשוי להגיש הצעה רשמית בקרוב, הוא דווקא יו"ר מכבי פ"ת, אבי לוזון, יריבת האורדונים ביום שני בליגה הלאומית, לו הובהר, שתג המחיר של השחקן עומד על 400,000 שקלים. לאור המו"מ עם נואף בזיע שלא מבשיל, מוליכת טבלת הליגה הלאומית שוקלת את המהלך.

רטנר, שמיוצג ע"י סוכן השחקנים שלומי בן עזרא, יסיים את חוזהו בתום העונה הבאה, אך בר"ג מבינים שבמצב הנוכחי, בו הם משאירים שחקן שרוצה להתקדם, שני הצדדים מפסידים. כל זאת, גם על רקע רצונו של הבעלים אמיר חמיאס, לעזוב את הקבוצה, דבר אשר לא הסתיר. 

רטנר בן ה-23, כבש בעונה שעברה שבעה שערי ליגה, במה שהפכה לעונתו הטובה ביותר עד כה בקריירה והסתיימה במאבק על העלייה לליגת העל כמעט עד השלבים המאוחרים. העונה, הוא כבש שני שערי ליגה, בחצי עונה שמוגדרת כלא מוצלחת עד כה.

