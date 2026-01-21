יום רביעי, 21.01.2026 שעה 15:17
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

מבטטת כורסה לאדם שיכול לרוץ חמישה קילומטרים

אם אתם לא עוסקים בספורט, ובא לכם להיכנס "בעדינות" לעולם הריצה, הכתבה הזו היא בדיוק בשבילכם - קבלו תוכנית בשמונה שבועות בלבד לרצים המתחילים

|
הגיע הזמן להתחיל לרוץ (בינה מלאכותית)
הגיע הזמן להתחיל לרוץ (בינה מלאכותית)

ריצה של 5 קילומטרים נראית לרבים כמו יעד ששמור רק למי שכבר בכושר, אבל בפועל זו מטרה מציאותית גם עבור מי שלא עסק בספורט בכלל. הגוף יודע להסתגל מהר, כל עוד נותנים לו זמן נכון, עומס מדורג והתאוששות מספקת. תוכנית של שמונה שבועות יכולה להספיק כדי להגיע לריצה רציפה של 5 ק״מ, בתנאי שמבינים שהמפתח הוא לא מהירות ולא “שבירת שיאים”, אלא התמדה ובנייה הדרגתית של סיבולת (מכל מקום, אין לבצע פעילות כזו או אחרת ללא היוועצות בגורם מקצועי והכל בהתאם למצב הבריאותי שלכם).

בשבועיים הראשונים המטרה היא להכניס את הגוף לתנועה בלי להעמיס עליו. בשלב הזה נשלב הליכה מהירה עם קטעי ריצה קצרים מאוד, לפעמים אפילו 20-30 שניות בלבד, ואז נחזור להליכה. זה אולי מרגיש פשוט מדי, אבל זו בדיוק הנקודה: השרירים, הגידים והמפרקים צריכים זמן להתרגל לזעזועים של ריצה. מי שמתחיל חזק מדי עלול להיתקע מהר עם כאבים בשוקיים או בברכיים, בעוד שמי שמתחיל נכון מתקדם מהר יותר לאורך זמן.

בשבוע השלישי והרביעי נתחיל להאריך את קטעי הריצה ולהקטין את זמן ההליכה. במקום ריצה קצרה מאוד, נגיע בהדרגה לדקה-שתיים ברצף, ובהמשך גם לשלוש-ארבע דקות. כאן כבר נרגיש שינוי אמיתי: הנשימה משתפרת, הדופק מתייצב מהר יותר, והביטחון עולה. זה גם השלב שבו רבים מגלים שהקושי הראשוני הוא לא בהכרח פיזי, אלא בעיקר הסתגלות של הגוף והראש למאמץ חדש.

מרגישים את השינוי ומצבכם משתפר (בינה מלאכותית)מרגישים את השינוי ומצבכם משתפר (בינה מלאכותית)

השבוע החמישי והשישי הם נקודת המפנה. ברגע שהגוף כבר התרגל לעומס הבסיסי, אפשר להתחיל לרוץ רצוף זמן משמעותי, כמו 15-20 דקות, ולהיבנות משם. זה השלב שבו חשוב במיוחד לשמור על קצב קל ונוח, כזה שמאפשר לדבר במשפט קצר תוך כדי ריצה. מי שמנסה לרוץ מהר מדי רק בגלל שהוא “כבר מצליח”, עלול להיכנס לעומס גבוה שמוביל לעצירות מיותרות, תחושת כישלון או פציעות.

בשבוע השביעי והשמיני המעבר הוא מריצה לפי זמן לריצה לפי מרחק. המטרה היא להגיע לריצה רציפה של 30-40 דקות בקצב נוח, שלרוב האנשים מספיקה כדי להשלים 5 ק״מ. אין צורך לרדוף אחרי זמן יעד, כי בשלב הזה ההישג המרכזי הוא לסיים את המרחק ללא עצירות. אחרי שהריצה הראשונה של 5 ק״מ מאחוריכם, אפשר להתחיל לחשוב על שיפור מהירות או על הגדלת מרחקים בצורה בטוחה.

כדי שהתוכנית תצליח, צריך להבין שמנוחה היא חלק מהאימון ולא פרס שמקבלים בסוף. בתחילת הדרך מומלץ להסתפק בשלושה אימונים בשבוע, עם יום מנוחה בין אימון לאימון. הגוף מתחזק דווקא בזמן ההתאוששות: השרירים מתחדשים, המערכת האירובית משתפרת, והעומס על המפרקים יורד. ניסיון “להאיץ את התהליך” עם עוד אימונים עלול לגרום דווקא לנסיגה, כי הגוף לא מספיק להתאושש.

הגוף מתחזק דווקא בזמן ההתאוששות (בינה מלאכותית)הגוף מתחזק דווקא בזמן ההתאוששות (בינה מלאכותית)

לפני כל ריצה כדאי לבצע חימום קצר של 5-8 דקות הליכה מהירה, ואז כמה תנועות קלות שמכינות את הגוף כמו סיבובי קרסוליים, צעדים קצרים והרמות ברכיים. בסיום הריצה מומלץ להוריד דופק עם הליכה רגועה של כמה דקות. פעולות פשוטות כאלה משפרות את איכות האימון ומקטינות משמעותית את הסיכון לכאבים ולפציעות. גם בחירת נעליים מתאימות חשובה: נעל שחוקה או לא מותאמת יכולה להפוך תהליך מוצלח לסדרת כאבים מיותרת.

התזונה והשינה משפיעות יותר ממה שנהוג לחשוב, במיוחד אצל מתחילים. לא צריך תפריט מוקפד או שינוי קיצוני, אבל כן כדאי לאכול משהו קל כשעה-שעתיים לפני אימון, לשתות מים לאורך היום ולהקפיד על שינה סבירה. בתקופה הראשונה ייתכן עייפות כללית או תחושת עומס, וזה טבעי לחלוטין. עם זאת, כאב חד וממוקד שמתגבר מאימון לאימון הוא סימן לעצור, לא “להתעקש”, ולתת לגוף זמן התאוששות.

בסיום שמונה השבועות, היעד האמיתי הוא לא מספר על השעון אלא היכולת לצאת מהבית, לרוץ 5 ק״מ ברצף ולסיים בתחושה טובה. עבור מי שהתחיל מאפס, זו קפיצה משמעותית בכושר, בבריאות ובביטחון העצמי. משם אפשר להמשיך לשפר זמן, להוסיף אימון רביעי בשבוע או לשלב אימוני כוח קלים שיחזקו את הגוף ויהפכו את הריצה לקלה יותר. ההצלחה נבנית לא בריצה אחת חזקה, אלא בהרגל שנוצר לאורך שבועות.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */