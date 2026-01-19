וחשבתם שהקנס שקיבלתם על מהירות הוא מוגזם

לפעמים עבירת תנועה נראית כמו משהו קטן וחולף – עוד דו״ח, עוד נקודות, עוד כמה מאות שקלים - אבל ברחבי העולם יש מקרים שבהם טעות אחת על הכביש הופכת לכותרת בינלאומית ולקנס שמרגיש כמעט דמיוני. זה קורה כשמדובר במהירויות קיצוניות, בעבירות שמסכנות חיים, בהובלה חריגה שמאיימת על תשתיות, או במדינות שבהן גובה הקנס נקבע לפי ההכנסה כדי שגם נהגים עשירים ירגישו את העונש באמת. בכתבה הזו נצלול למספר סיפורים אמיתיים של קנסות תעבורה מהגדולים שניתנו בעולם – כך שהדו”ח על 250 ש”ח שקיבלתם בעבר ייראה לכם כמו בדיחה...

בשווייץ נרשם אחד מקנסות המהירות הגדולים והמפורסמים בעולם: בינואר 2010 נהג במכונית Ferrari Testarossa אדומה נתפס בכפר סמוך לסנט־גאלן כשהוא נוסע סביב 100 קמ״ש בתוך אזור של 80 קמ״ש. בגלל השיטה המקומית שמחשבת קנסות לפי יכולת כלכלית והעובדה שהוגדר כעבריין חוזר, בית המשפט קבע קנס של כ־299,000 פרנק שווייצרי (כ־290 אלף דולר באותה תקופה).

כמה חודשים אחר כך, באוגוסט 2010, מקרה קיצוני עוד יותר זעזע את הכותרות: נהג שבדי נתפס בכביש מהיר בשווייץ כשהוא טס במהירות של כ־290 קמ״ש עם Mercedes-Benz SLS. כאן כבר לא מדובר רק ב״חריגה״ אלא בנסיעה שנחשבת מסוכנת באופן חריג, ולכן דווח שהוא עשוי לעמוד בפני קנס שיכול להגיע עד כמיליון פרנק שווייצרי, שוב בגלל מנגנון ענישה שמחבר בין חומרת העבירה ליכולת הכלכלית.

בלאוזאן, קנטון וו (Vaud) בשווייץ, נהג עשיר במיוחד נתפס נוסע 77 קמ״ש בתוך אזור של 50 קמ״ש (כלומר חריגה של 27 קמ״ש). במקרה הזה גובה הקנס לא “ננעל” מראש כמו במדינות עם מחירון קבוע: לפי הדיווח, הוא עמד בפני ענישה שיכולה להגיע עד 90,000 פרנק שווייצרי, בין היתר משום שהוגדר כעבריין חוזר והשיטה מחשבת “יום־קנס” לפי הכנסותיו של העבריין.

ולא רק מהירות: בשווייץ גם “היצמדות” (tailgating) יכולה לעלות הון. בכביש A1 בקנטון ארגאו (Aargau), נהג מיליונר הורשע בנסיעה קרובה מדי לרכב שלפניו, ובית המשפט הפדרלי דחה את ערעורו ואישר קנס של מעל 100,000 פרנק שווייצרי. הסיבה לסכום החריג: העבירה נתפסת כמסכנת חיים, והקנס מחושב לפי היכולת הכלכלית כדי שהענישה “תכאיב” גם לעשירים.

בפינלנד, שם עובדים בשיטת “קנס לפי הכנסה”, אחד המקרים המדוברים אירע באיי אולנד (Åland), אזור אוטונומי של פינלנד בים הבלטי: המיליונר אנדרס ויקלף נתפס נוסע 82 קמ״ש באזור שבו המהירות הוגבלה ל־50 קמ״ש, והקנס שנקבע לו הגיע ל־121,000 אירו. זה לא “מחיר על מהירות”, אלא חישוב שמבוסס כאמור על הכנסתו היומית.

עוד בפינלנד, כבר ב־2002, מנהל בכיר בנוקיה, אנסי ואניוקי, נתפס רוכב על Harley-Davidson במהירות 75 קמ״ש באזור של 50 קמ״ש — וקיבל קנס של 116,000 אירו. גם כאן, הנקודה היא לא החריגה עצמה בלבד אלא השילוב בין עבירת מהירות לבין מנגנון ענישה שמטפס דרמטית ככל שההכנסה גבוהה יותר.

בבריטניה, השיאים הגדולים לא תמיד מגיעים מנהג פרטי אלא מציי רכב: חברת Starling Distribution Services נקנסה בסכום כולל של 759,000 פאונד אחרי הרשעות חוזרות בעבירות העמסה־יתר וליקויי בטיחות בכלי רכב מסחריים. ההליך התקיים בבית משפט השלום בבריסטול (Bristol Magistrates’ Court), והסיבה לקנס העצום הייתה “דפוס” מתמשך של הפרות שסיכנו משתמשי דרך, לא אירוע חד־פעמי.

באוסטרליה, אחד הקנסות הכבדים ביותר בהקשר תחבורתי־בטיחותי נקבע סביב תיק Connect Logistics: התאונה עצמה התרחשה על ה־Eastern Freeway במלבורן (ויקטוריה) באפריל 2020 והביאה למותם של ארבעה שוטרים. בעקבות ממצאים על הפרות חמורות של חובות בטיחות במסגרת “שרשרת האחריות” של ענף ההובלה (עייפות/ניהול סיכונים), נקבע לחברה קנס שיא של 2.31 מיליון דולר אוסטרלי ואיסור פעילות לתקופה.

ובארה״ב, לא רק עבירות תנועה “קלאסיות” מייצרות קנסות גדולים: בוורוויק, רוד איילנד, משטרת המדינה הטילה קנס של 57,000 דולר על חברה שהעבירה גנרטור במשקל עצום (כ־250 טון) דרך כביש I-95 בלי האישורים הנדרשים. הסיבה לקנס: חריגה קיצונית ממגבלות משקל ללא היתר, עם חשש ממשי לנזק לתשתיות (גשרים/כבישים) ולסיכון בטיחותי.

