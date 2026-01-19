יום שני, 19.01.2026 שעה 14:45
כדורגל ישראלי

קבדה שוחרר מהפועל חיפה, מוכנות לקראת ק"ש

הקשר הגיע לסיכום עם המועדון על עזיבה, החיפאים יפגשו הערב ב-19:30 את הקבוצה הצפונית ולא ירצו להישאב לקרבות התחתית. ההרכב המשוער של אראל בפנים

|
ייסמאו קבדה (חג'אג' רחאל)
ייסמאו קבדה (חג'אג' רחאל)

שחקן הפועל חיפה יאסמו קבדה הגיע לסיכום עם המועדון על עזיבה. על ההחלטה לשחררו פורסם לראשונה ב-ONE. כמו כן, הבלם הסרבי איוון קריצ'אק עבר בדיקות רפואיות וצפוי לחתום היום (שני).

בתוך כך, הקבוצה ממשיכה בהכנות למשחק הערב ב-19:30 מול עירוני קריית שמונה, בידיעה שגם תוצאת תיקו תשאיר את הסטטוס קוו כמו שהוא מבלי להישאב לקרבות התחתית.

קשר הרכש סנדרו אלטונשוילי ייכלל היום בסגל של גל אראל. על פי התרגול ימשיכו במרכז ההגנה ברונו רמירז וג’ורג’ דיבה, כאשר רותם חטואל ימשיך בחלק הקדמי. גומז שחוזר מצהובים מחוץ להרכב.

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט ורג'יס אנדו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */