קבדה שוחרר מהפועל חיפה, מוכנות לקראת ק"ש

שחקן הפועל חיפה יאסמו קבדה הגיע לסיכום עם המועדון על עזיבה. על ההחלטה לשחררו פורסם לראשונה ב-ONE. כמו כן, הבלם הסרבי איוון קריצ'אק עבר בדיקות רפואיות וצפוי לחתום היום (שני).

בתוך כך, הקבוצה ממשיכה בהכנות למשחק הערב ב-19:30 מול עירוני קריית שמונה, בידיעה שגם תוצאת תיקו תשאיר את הסטטוס קוו כמו שהוא מבלי להישאב לקרבות התחתית.

קשר הרכש סנדרו אלטונשוילי ייכלל היום בסגל של גל אראל. על פי התרגול ימשיכו במרכז ההגנה ברונו רמירז וג’ורג’ דיבה, כאשר רותם חטואל ימשיך בחלק הקדמי. גומז שחוזר מצהובים מחוץ להרכב.

ההרכב המשוער: בנג'מן מצ'יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, דור מלול, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט ורג'יס אנדו.