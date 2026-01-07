יום רביעי, 07.01.2026 שעה 10:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

גל אראל קיבל אור ירוק לצרף בלם זר להפועל חיפה

יואב כץ אישר לקבוצה לנסות ולצרף בלם זר בנוסף לקשר החדש סנדרו אלטונשווילי שאמור לחתום היום על החוזה ולהתחיל להתאמן. קבדה ומקונן מועמדים לעזוב

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

ללא סאנה גומז המורחק, הפועל חיפה מתכוננת למשחק הבית בסמי עופר מול הפועל תל אביב בתקווה לנסות ולחזור למסלול הניצחונות אחרי שלושה הפסדים, שניים בליגה ואחד בגביע. הזר החדש סנדרו אלטונשווילי אמור היום לחתום על החוזה החדש, אבל בכל מקרה יוכל להירשם רק עם פתיחת חלון העברות שנפתח ב-14 לינואר.

הדבר לא אמור למנוע מהגיאורגי להתחיל ולהתאמן היום. עד אז הפועל חיפה תנסה לצרף זר בעמדת הבלם אחרי שיואב כץ נתן אור ירוק לצרף בלם בנוסף לקשר אלטונשווילי. כרגע, מציבת הבלמים עומדת על שני בלמים בלבד, ברונו רמירז וג'ורג' דיבה.

מדובר במציבת מצומצמת של בלמים שרחוקה מלענות על הצרכים של הקבוצה. במקביל, הפועל חיפה תנסה לשחרר מהסגל שחקן אחד או שניים כאשר המועמדים לעזוב הם יסמאו קבדה וחיים מקונן.

לקראת הפועל ת"א, מי שיחסר בוודאות הוא גומז שהורחק בדרבי האחרון. אורן ביטון צפוי לחזור לעמדת המגן השמאלי, ואם לא – יהיה זה תמיר ארבל שיפתח. אגב, גומז מודע לכך שעשה עבירה גסה ומיותרת שהשאירה את הקבוצה בעשרה שחקנים, דבר שהיה בעוכרי הקבוצה ושינה לחלוטין את המומנטום במשחק לטובת מכבי חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */