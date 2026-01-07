גל אראל קיבל אור ירוק לצרף בלם זר להפועל חיפה

ללא סאנה גומז המורחק, הפועל חיפה מתכוננת למשחק הבית בסמי עופר מול הפועל תל אביב בתקווה לנסות ולחזור למסלול הניצחונות אחרי שלושה הפסדים, שניים בליגה ואחד בגביע. הזר החדש סנדרו אלטונשווילי אמור היום לחתום על החוזה החדש, אבל בכל מקרה יוכל להירשם רק עם פתיחת חלון העברות שנפתח ב-14 לינואר.

הדבר לא אמור למנוע מהגיאורגי להתחיל ולהתאמן היום. עד אז הפועל חיפה תנסה לצרף זר בעמדת הבלם אחרי שיואב כץ נתן אור ירוק לצרף בלם בנוסף לקשר אלטונשווילי. כרגע, מציבת הבלמים עומדת על שני בלמים בלבד, ברונו רמירז וג'ורג' דיבה.

מדובר במציבת מצומצמת של בלמים שרחוקה מלענות על הצרכים של הקבוצה. במקביל, הפועל חיפה תנסה לשחרר מהסגל שחקן אחד או שניים כאשר המועמדים לעזוב הם יסמאו קבדה וחיים מקונן.

לקראת הפועל ת"א, מי שיחסר בוודאות הוא גומז שהורחק בדרבי האחרון. אורן ביטון צפוי לחזור לעמדת המגן השמאלי, ואם לא – יהיה זה תמיר ארבל שיפתח. אגב, גומז מודע לכך שעשה עבירה גסה ומיותרת שהשאירה את הקבוצה בעשרה שחקנים, דבר שהיה בעוכרי הקבוצה ושינה לחלוטין את המומנטום במשחק לטובת מכבי חיפה.