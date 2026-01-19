קדנציה שלישית: אביטן מונה למאמן הפועל חדרה

ניסו אביטן שעזב את נבחרת הנשים בכדורגל מונה רשמית למאמנה של הפועל חדרה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בקדנציה הראשונה שלו בה עמד על הקווים, המועדון עלה לליגת העל אחרי 38 שנה ועשה היסטוריה.

“היום החיבור הזה נולד מחדש, לאחר שניסו חתם כמאמנה החדש של הקבוצה. אביטן מחליף בתפקידו את רותם בר יוסף, שהוכיח נאמנות ועשה עבודה מצוינת בשלל תפקידיו בצוות המקצועי העונה, והחליט שברצונו להמתין להזדמנות לשמש מאמן ראשי”, נמסר מהפועל חדרה.

אביטן (54) הגיע כאמור לחדרה בקדנציה הראשונה בעונת 2017/18 והוביל את הקבוצה לליגת העל בעונה היסטורית מיד לאחר שהקבוצה עלתה מליגה א' ללאומית. עונה לאחר מכן, בליגת העל, הוביל אביטן את הקבוצה לפלייאוף עליון ולחצי גמר גביע המדינה.

ניסו אביטן (שאול גרינפלד, ההתאחדות לכדורגל)

הקדנציה השנייה של אביטן בחדרה החלה שני מחזורים לסיום עונת 2022/23, כאשר הוא נקרא להציל את הקבוצה מירידה ועמד במשימה. ניסו, שמגיע לקדנציה השלישית בחדרה לאחר ששימש בשנה האחרונה כמאמן נבחרת הנשים בכדורגל, אמר לאחר החתימה: "החיבור ביני לבין הפועל חדרה הוא חיבור טבעי. עברנו היסטוריה מרגשת של עליות וירידות, ומבחינתי אני חוזר הביתה. מי שמכיר אותי יודע שאני מעדיף בעיקר לעבוד ופחות לדבר, נעשה את מה שצריך כדי להוביל את הקבוצה למקומות שהיא ראויה להיות בהם".

יקיר שוורץ הוסיף: "ניסו הוא לא עוד מאמן עבור הפועל חדרה ואני מאוד שמח שהוא שוב איתנו. אנחנו נעשה את השינויים הנדרשים על מנת להוציא את הקבוצה לדרך חדשה. אני רוצה להודות לרותם, שהיה לצידי בעונה הקשה הזו ועשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. רותם מוערך מאוד ואהוב על ידי השחקנים ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם".

יקיר שוורץ (שחר גרוס)

המאמן היוצא, הגיע להיפרד מהשחקנים שוחח עם ניסו ואיחל לו בהצלחה. בר יוסף החליט לא לחזור לפוזיציה של עוזר והוא מעדיף להמתין להזדמנות כמאמן ראשי.

גורם בהפועל חדרה אמר: "רותם יצא גדול. אתה לא רואה היום בכדורגל דוגמאות כאלה למאמן שהחליטו להחליף אותו והוא מגיע להיפרד מהשחקנים ומאחל בהצלחה למי שהחליף אותו. רותם מאוד אהוב ומוערך במועדון והוא פשוט נקלע לסיטואציה בעייתית שלא ממש קשורה אליו וליכולות שלו. הוא הוכיח נאמנות לכל אורך הדרך והיה איש מערכת מסור והלוואי שהוא יחזור אלינו בעתיד בדלת הראשית