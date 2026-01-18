ביקש לעזוב את ההתאחדות: חדרה תפנה לאביטן

אחרי שירדה מליגת העל בעונה שעברה אל הליגה הלאומית, העונה הזו לא הולכת כפי שציפו בהפועל חדרה, כאשר הקבוצה נמצאת בחלק התחתון של הליגה הלאומית ואף לא רחוקה בכלל מהקו האדום. בינתיים, במועדון מהשרון בוחנים אפשרות להביא מאמן אל הקווים.

ל-ONE נודע לראשונה שבהפועל חדרה רוצים את ניסו אביטן ולהציע לו חוזה ארוך טווח במועדון, כאשר אם ייענה להצעה ויקבל אותה, הוא יעזוב את ההתאחדות לכדורגל ואת נבחרת הנשים. נזכיר, אביטן אימן בעבר את הקבוצה ואף עשה שם עבודה טובה, מה שכנראה גורם להנהלה לרצות להחזירו. ניסו אביטן: “פניתי להתאחדות כדי לסיים את תפקידי כמאמן הנבחרת. מחכה לאישור של שינו זוארץ”.

חדרה נמצאת במקום ה-13 בליגה הלאומית לאחר 19 מחזורים, כאשר היא עם 18 נקודות בעקבות שלושה ניצחונות, 10 תוצאות תיקו ושישה הפסדים, כאשר נוף הגליל, מכבי יפו וגם הפועל עפולה, כולן מתחת לקו האדום, עם נקודה אחת פחות כשלהן יש 18 נקודות.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

כזכור, המקום ה-14 בליגה השנייה בטיבה בישראל מוביל למבחנים לליגה א’, כאשר מקומות 15 ו-16 מובילים לירידת ליגה ישירה. במשחק האחרון הקבוצה מהשרון ניצחה עם 2:3 חשוב מאוד על מכבי יפו, ובכך היא עצרה רצף של תשעה משחקים ללא ניצחון.

ניסו אביטן בקדנציה הראשונה שלו בהפועל חדרה הצליח מאוד, כשהוא העלה את הקבוצה לליגת העל בעונתו הראשונה במועדון. גם בליגה הבכירה המאמן עשה חיל כאשר הצליח לסיים בין שש הראשונות ולהעפיל אל הפלייאוף העליון, הישג מרשים מאוד במועדון כמו הפועל חדרה.