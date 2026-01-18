קשר יפו סאמי אדם סיכם את תנאיו בקריבבאס

המושבה הישראלית באוקראינה ככל הנראה תתרחב בימים הקרובים, כשכפי שפורסם ב-ONE, נקבל לגיונר חדש לקריבבס בה משחק בר לין ואותה מאמן פטריק ואן לוון יחד עם עוזרו אורי דוד. הקשר הישראלי ממוצא סודני יצטרף בהשאלה עד לסיום העונה, לה תהיה גם אופציית רכישה.

אחרי שהיו פערים קטנים בין הצדדים, כל התנאים סוכמו וכעת נודע ל-ONE שהקשר ימריא בימים הקרובים על מנת לחתום בשורות המועדון. אחת ממטרותיו של אדם היא לקבל את הזכויות לשחק בנבחרת סודאן, אחרי שעדיין לא הצליחו להסדיר את המסמכים בנוגע לנבחרת ישראל.

הקשר הצעיר הגיע בתחילת העונה מהפועל תל אביב, לה הוא שייך ורשם במדי יפו 16 הופעות בליגה ובגביע בהן כבש שני שערים, כשברוב הזמן עלה מהספסל.