יום חמישי, 15.01.2026 שעה 14:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3218-2818מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2722-2618מ.ס כפר קאסם4
2620-2518הפועל ראשל"צ5
2623-2618הפועל ר"ג6
2529-2818הפועל כפר שלם7
2423-2518מ.ס קריית ים8
2427-2418עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2221-2118הפועל עכו11
1926-1818בני יהודה12
1836-2818מכבי יפו13
1831-1818הפועל עפולה14
1726-2218הפועל נוף הגליל15
1623-2018הפועל חדרה16

ליגיונר חדש? סאמי אדם בדרך לחתימה בקריבבס

פרסום ראשון: שחקנה של מכבי יפו ששייך להפועל תל אביב בדרך לחתום בקבוצה של פטריק ואן לוואן ואורי דוד בהשאלה עד סוף העונה הזו עם אופציית רכישה

|
סאמי אדם (רדאד ג'בארה)
סאמי אדם (רדאד ג'בארה)

האם אנחנו בדרך לליגיונר חדש? ל-ONE נודע לראשונה שסאמי אדם בדרך לקבוצת צמרת בליגה האוקראינית, כאשר הוא בדרך לחתום בקריבבאס. הישראלי ממוצא סודני נמצא על סף השאלה עד לתום העונה לקבוצה, לה תהיה גם אופציית רכישה עליו בסיום העונה.

בין הצדדים נותרו פערים כלכליים קטנים, כאשר אם הכל יוסדר הוא צפוי לעשות את הדרך לקבוצה אותה מאמן אקס מכבי תל אביב ועוזרו הוא אורי דוד. אדם ינסה לשפר את הסיכויים שלו להגיע ולשחק עבור נבחרת סודן, שכן בנבחרת ישראל עדיין לא הסדירו את המסמכים בדומה לדניאל דאפה.

אדם משחק במכבי יפו והוא שייך להפועל תל אביב, כאשר הסודני ערך העונה 16 הופעות בכל המסגרות (15 בליגה ואחת בגביע) בהן כבש שני שערים. יפו עברה את נתניה בדרך לרבע גמר הגביע שם תפגוש את מכבי תל אביב פעם נוספת, כאשר בליגה הלאומית היא במקום ה-13 עם 18 נק’ אחרי 18 מחזורים.

