ליגיונר חדש? סאמי אדם בדרך לחתימה בקריבבס

האם אנחנו בדרך לליגיונר חדש? ל-ONE נודע לראשונה שסאמי אדם בדרך לקבוצת צמרת בליגה האוקראינית, כאשר הוא בדרך לחתום בקריבבאס. הישראלי ממוצא סודני נמצא על סף השאלה עד לתום העונה לקבוצה, לה תהיה גם אופציית רכישה עליו בסיום העונה.

בין הצדדים נותרו פערים כלכליים קטנים, כאשר אם הכל יוסדר הוא צפוי לעשות את הדרך לקבוצה אותה מאמן אקס מכבי תל אביב ועוזרו הוא אורי דוד. אדם ינסה לשפר את הסיכויים שלו להגיע ולשחק עבור נבחרת סודן, שכן בנבחרת ישראל עדיין לא הסדירו את המסמכים בדומה לדניאל דאפה.

אדם משחק במכבי יפו והוא שייך להפועל תל אביב, כאשר הסודני ערך העונה 16 הופעות בכל המסגרות (15 בליגה ואחת בגביע) בהן כבש שני שערים. יפו עברה את נתניה בדרך לרבע גמר הגביע שם תפגוש את מכבי תל אביב פעם נוספת, כאשר בליגה הלאומית היא במקום ה-13 עם 18 נק’ אחרי 18 מחזורים.