חשש מקרע במיניסקוס לאלעד אמיר, שמירר בבכי

מכבי חיפה ספגה חדשות כואבות הערב (ראשון) במהלך המשחק מול מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר, כאשר הבלם הצעיר אלעד אמיר נפצע לקראת סיומה של המחצית הראשונה ונאלץ לרדת מכר הדשא בדמעות. החשש במועדון הוא שהשחקן סובל מקרע במיניסקוס, כאשר הוא יעבור בדיקת MRI שתבהיר את חומרת פציעתו.

אמיר, שקיבל את המקום בהרכב, נפגע בדקה ה-41 ולא היה מסוגל להמשיך. הוא פינה את מקומו לשון גולדברג, במה שהפך לחילוף כפוי נוסף במשחק שכבר קודם לכן התאפיין בפציעות. רגע הירידה שלו, מלווה בדמעות, המחיש את עוצמת האכזבה של השחקן הצעיר, שידע כי מדובר בהזדמנות משמעותית עבורו.

הפציעה של אמיר הגיעה לאחר שגם מכבי תל אביב איבדה שני שחקנים במחצית הראשונה, טייריס אסאנטה ואושר דוידה, מה שהפך את שלב הפתיחה של המשחק לעמוס בחילופים כפויים משני הצדדים. בהמשך המשחק בדקה ה-58 הוחלף גם קני סייף בעקבות מתיחה קלה במפשעה והוא ייבדק מחר.

אלעד אמיר מוחלף (עמרי שטיין)

אלעד אמיר יוצא בדמעות (רדאד ג'בארה)

אמיר החל לאחרונה לקבל קרדיט בהרכב הירוקים, בין היתר בעקבות היעדרותו של עבדולאי סק שנמצא באפריקה ופציעתו של גולדברג. בדקות שקיבל בתקופה האחרונה הבלם הצעיר הראה ביטחון, בגרות ויכולת טובה, והצדיק את האמון שניתן לו. לכן, הפציעה שלו מגיעה בעיתוי לא פשוט, הן עבורו אישית והן עבור הקבוצה.

במועדון הירוק יקוו כי הפגיעה אינה חמורה וכי אמיר יוכל לחזור במהרה לפעילות, לאחר שייבדק ויעבור אבחון רפואי, זאת לאחר שהיה נראה שהוא בדרך להמשיך ולבסס את מעמדו ברוטציה של הקבוצה הבוגרת.