יום ראשון, 18.01.2026 שעה 22:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

בעיה למכבי ת"א: אסאנטה ודוידה נפצעו והוחלפו

שחקן ההגנה של הצהובים שהיה בספק למשחק בסמי עופר ועלה עם חבישה נפצע והוחלף ברז שלמה, גם הקיצוני לא יכול היה להמשיך והוחלף בשגיב יחזקאל

|
טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)
טייריס אסאנטה (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב ספגה מכה כפולה כבר במחצית הראשונה של המשחק הערב (ראשון) מול מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, לאחר ששני שחקני הרכב נאלצו לרדת בעקבות פציעות.

טייריס אסאנטה פתח בהרכב הצהובים למרות שהיה בספק להתמודדות עוד לפני שריקת הפתיחה, ועלה לשחק כשהוא חבוש. בדקה ה-15 הוא נפגע במהלך המשחק ונזקק לטיפול על כר הדשא. אסאנטה ניסה להמשיך ואף חזר לשחק, אך בדקה ה-19 הבין כי אינו מסוגל להמשיך וביקש חילוף. רז שלמה נכנס במקומו מוקדם מהמתוכנן וחיזק את חוליית ההגנה.

הצרות של מכבי תל אביב לא הסתיימו שם. בדקה ה-30 נפצע גם אושר דוידה ונאלץ לרדת מכר הדשא, כאשר שגיב יחזקאל נכנס במקומו. כך איבדו הצהובים שני שחקני הרכב כבר במחצית הראשונה, מה שחייב את הצוות המקצועי לבצע התאמות מוקדמות.

אושר דוידה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)
אושר דוידה (עמרי שטיין)אושר דוידה (עמרי שטיין)

במכבי תל אביב יקוו כי שתי הפציעות אינן חמורות וכי אסאנטה ודוידה יוכלו לחזור לפעילות בהקדם, לאחר שיעברו בדיקות ואבחון רפואי בימים הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */