בעיה למכבי ת"א: אסאנטה ודוידה נפצעו והוחלפו

מכבי תל אביב ספגה מכה כפולה כבר במחצית הראשונה של המשחק הערב (ראשון) מול מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, לאחר ששני שחקני הרכב נאלצו לרדת בעקבות פציעות.

טייריס אסאנטה פתח בהרכב הצהובים למרות שהיה בספק להתמודדות עוד לפני שריקת הפתיחה, ועלה לשחק כשהוא חבוש. בדקה ה-15 הוא נפגע במהלך המשחק ונזקק לטיפול על כר הדשא. אסאנטה ניסה להמשיך ואף חזר לשחק, אך בדקה ה-19 הבין כי אינו מסוגל להמשיך וביקש חילוף. רז שלמה נכנס במקומו מוקדם מהמתוכנן וחיזק את חוליית ההגנה.

הצרות של מכבי תל אביב לא הסתיימו שם. בדקה ה-30 נפצע גם אושר דוידה ונאלץ לרדת מכר הדשא, כאשר שגיב יחזקאל נכנס במקומו. כך איבדו הצהובים שני שחקני הרכב כבר במחצית הראשונה, מה שחייב את הצוות המקצועי לבצע התאמות מוקדמות.

אושר דוידה (עמרי שטיין)

במכבי תל אביב יקוו כי שתי הפציעות אינן חמורות וכי אסאנטה ודוידה יוכלו לחזור לפעילות בהקדם, לאחר שיעברו בדיקות ואבחון רפואי בימים הקרובים.