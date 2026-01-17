כנראה שלא ראיתם רכב כמו זה של מאמן ריאל

אלברואה אמנם מזוהה היום בעיקר כמאמנה של ריאל מדריד, עימה הוא זכה פעמיים בליגת האלופות כשחקן, אבל בקרב אוהדים רבים הוא זכור גם בזכות דבר אחד פחות צפוי: הגראז’ הפרטי והמרשים שהציג לאורך השנים ברשתות החברתיות. לצד הקריירה על הדשא, הוא טיפח תדמית של חובב מכוניות אמיתי, כזה שלא מסתפק ברכב יוקרה סטנדרטי אלא מחפש גם חוויות מוטוריות יוצאות דופן.

ברזומה הרכבים שלו הופיעו דגמים בולטים כמו Aston Martin DB11, וגם לא מעט רכבי Audi – בחירה שהתחברה לתקופה שבה המותג הגרמני היה קשור בהסכמים עם המועדון מבירת ספרד. אבל עם כל הכבוד למכוניות הספורט המודרניות, הפריט שהכי משך תשומת לב באוסף שלו היה דווקא משהו אחר לגמרי: Morgan 3 Wheeler, כלי רכב בריטי חריג שמאתגר את כל מה שמקובל בעולם המכוניות.

המראה של ה-Morgan 3 Wheeler שובר את האסתטיקה של מכוניות ספורט רגילות בזכות העובדה הפשוטה שיש לו שלושה גלגלים בלבד. העיצוב שלו מזכיר תקופה אחרת, כזו שמתחברת יותר לעידן הזהב של התעופה מאשר לעולם הרכב המודרני. יש מי שתיאר אותו כמשהו שחסר לו רק זוג כנפיים כדי להיראות כמו מטוס קרב ממלחמת העולם השנייה.

גם הבחירה של אלברואה בדגם הזה לא הייתה “סתם” קנייה, אלא כללה התאמה אישית ברוח הזו. הדגם שקושר אליו כלל עיצוב שמזכיר מטוסי קרב ישנים, עם פרטים שמדמים גוף מתכתי בסגנון פיוזלאז’ של כלי טיס קלאסי. זו לא מכונית שמנסה להיראות יוקרתית בצורה נוצצת – היא מנסה להיראות כמו מכונת חוויה.

הייצור של ה-Morgan 3 Wheeler מתבצע במפעל Malvern Link בשיטות מסורתיות, ולא בפס ייצור תעשייתי מודרני. השלדה בנויה משילוב של צינורות פלדה, ובתוכה מבנה פנימי מעץ. מעל המסגרת הזו מותקנים ביד לוחות אלומיניום שמעניקים לכלי את הצורה האווירודינמית הייחודית שלו.

הייחוד לא נגמר בחומרים, אלא ממשיך גם בתפיסה: אין כאן גג, אין דלתות, ואין חלונות צד. הנהג והנוסע נמצאים חשופים לחלוטין, מה שהופך כל נסיעה לחוויה אחרת לחלוטין. אגב,בגלל הרוח הישירה, משקפי מגן בסגנון טייסים נחשבים כמעט פריט חובה כדי להתמודד עם התנאים במהירויות גבוהות.

אחד הנתונים שהופכים את הכלי הזה לכל כך קיצוני הוא המשקל: רק 525 קילוגרם. מדובר במשקל נמוך במיוחד, כזה שאפילו צוין כנמוך משל מכונית פורמולה 1. המשקל הזה הוא חלק מרכזי מהאופי של ה-3 Wheeler, כי הוא מייצר תחושה של כלי חד, קליל ומהיר תגובה.

בחזית, מול הרדיאטור, נמצא מנוע S&S Cycle V-Twin בולט לעין, שמספק 115 כוחות סוס. הכוח עובר לגלגל האחורי באמצעות תיבת הילוכים ידנית בת חמישה הילוכים שנלקחה ממאזדה MX-5. השילוב בין משקל נמוך לתיבה ידנית הופך את ה-Morgan למכונה שמרגישה שונה מכל דבר אחר על הכביש.

התוצאה היא ביצועים חדים: תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש בתוך 4.5 שניות ומהירות מרבית של 193 קמ”ש. כל יחידה דרשה לפי הדיווח כ-100 שעות הרכבה ידנית, מה שסייע להסביר את המחיר הגבוה יחסית של כ-50 אלף אירו, עד שהייצור הופסק בשנת 2021. גם תא הנוסעים נשאר בסיסי מאוד, עם מינימום אבזור ומעט מאוד “מותרות” – כי כאן, כל הרעיון הוא להרגיש את הכביש, את הרוח, ואת החוויה הטהורה של נהיגה נמוכה וחשופה.

