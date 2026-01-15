יום חמישי, 15.01.2026 שעה 14:04
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בן זקן לראשי המנהלת: אנחנו מנהלים את הליגה

בצל טענותיו הקשות על השיפוט לאחרונה בעלי מ.ס אשדוד נזף בראשי המנהלת בישיבה המתוחה שהתקיימה: "אנחנו הדירקטורים ואנחנו מנהלת הליגה, לא אתם"

|
ג'קי בן זקן (חגי מיכאלי)
ג'קי בן זקן (חגי מיכאלי)

מנהלת הליגות בכדורגל מתכנסת במטרה לאשר את לוח המשחקים לעונה הבאה, וכן לדון על סוגיית השיפוט, בעקבות הסערה מהתקופה האחרונה. כזכור, בעלי מ.ס אשדוד ג’קי בן זקן העביר מכתב תקיף למנהלת ובו ביקש שיתקיים דיון על תפקוד איגוד השופטים. 

במהלך הישיבה, ג׳קי בן זקן נזף בראשי המנהלת: "אנחנו הדירקטורים ואנחנו מנהלת הליגה, לא אתם". נוסיף שמתיחות גדולה מאוד הורגשה בישיבה בין הצדדים.

מבחינת בעלי מ.ס אשדוד, מדובר בסוגיה מערכתית ומתמשכת ולא במקרה נקודתי, כאשר חוסר האחידות והיעדר שקיפות פוגעים באמון המועדונים ואוהדי הכדורגל במערכת השיפוט. “הגיע הזמן לשינוי בהתנהלות והנושאים הללו לא יעברו לסדר היום”, מסר בן זקן בזמנו במכתבו.

בתוך כך, דירקטוריון מנהלת הליגות לכדורגל התארח היום במוזיאון מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר. הירוקים אירחו את חברי הדירקטוריון לסיור מרשים במוזיאון הייחודי והמרשים. 

יו”ר המנהלת, ארז כלפון, אמר: "אני מודה לנשיא מכבי חיפה יענקל'ה שחר, למנכ"ל איציק עובדיה ולצוות הניהולי המסור על הסיור המעשיר במוזיאון שלהם. התרשמתי יחד עם שאר חברי הדירקטוריון מהמיצגים המרגשים, מתיעוד ההיסטוריה החשוב ומהכבוד הרב לדמויות המשמעותיות במועדון ולשחקני העבר שלו".

