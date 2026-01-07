יום רביעי, 07.01.2026 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"קיימו דיון על השינוי הנדרש באיגוד השופטים"

בעלי אשדוד ג'קי בן זקן אף פנה במכתב למנהלת: "מבקשים לדון בשאלה אילו סמכויות מוקנות כיום למנהלת וליו"ר בפרט בכל הקשור להטלת קנסות". כל הפרטים

|
ג'קי בן זקן (רדאד ג'בארה)
ג'קי בן זקן (רדאד ג'בארה)

ג'קי בן זקן פנה למנהלת הליגות בבקשה לקיים דיון בנושא השינוי והמהפך הנדרשים באיגוד השופטים ובמערכת התביעה והדיינים.

בן זקן כתב במכתבו למנהלת היום: “ברצוני לבקש לקיים דיון מסודר בשני נושאים הנוגעים להתנהלות השוטפת של הליגות בישראל: איגוד השופטים וסמכויות יו"ר מנהלת הליגות והמנהלת כגוף. אנו מבקשים לדון בשאלה אילו סמכויות מוקנות כיום למנהלת וליו"ר בפרט בכל הקשור להטלת קנסות וסנקציות על מועדוני הכדורגל, ומהם הגבולות הברורים לסמכויות האלה”.

מבחינת בעלי מ.ס אשדוד, מדובר בסוגיה מערכתית ומתמשכת ולא במקרה נקודתי, כאשר חוסר האחידות והיעדר שקיפות פוגעים באמון המועדונים ואוהדי הכדורגל במערכת השיפוט.

“הגיע הזמן לשינוי בהתנהלות והנושאים הללו לא יעברו לסדר היום”, מסר בן זקן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */