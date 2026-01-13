"תמיד המאמן אשם אצלו, בדיחה": פרס סופג אש

בצל פיטוריו של צ'אבי אלונסו, ב’מארקה’ עלו טורי דעה נוקבים במיוחד, שמכוונים ישירות כלפי פלורנטינו פרס וההתנהלות של ריאל מדריד כמועדון. ברוח הדברים שפורסמו, ההחלטה להיפרד מאלונסו מוצגת לא רק ככישלון נקודתי, אלא כהמשך של דפוס קבוע שבו המאמן משלם את המחיר, בעוד הבעיות העמוקות יותר בסגל ובתכנון המקצועי נותרות ללא טיפול.

“וכמו תמיד אצל פלורנטינו, המאמן הוא האשם”, החלו ב’מארקה’. “עבור פלורנטינו פרס, מאמנים הם רוע הכרחי. אף אחד מהם לא באמת משכנע אותו. הוא תמיד מאמין שהשחקנים שלו טובים יותר מהמאמן, שההחלטות שמתקבלות מהספסל ניתנות לשיפור, שיש יותר ממספיק כישרון בסגל כדי לזכות בתארים, ושעדיף לתמוך בשחקן מאשר במאמן”, טענו.

“באותה קלות שבה הוא מתאהב במאמנים וחותם איתם, כך הוא גם מתפכח מהם במהירות. הוא שילם ללברקוזן 12 מיליון כדי להביא את צ'אבי אלונסו, העניק לו חוזה לשלוש שנים, וההרפתקה נמשכה בקושי כמה חודשים. הבדיחה הזו תעלה לו 30 מיליון בתוך חצי שנה בלבד. זה לא מזיז לו. אחרי צ'אבי אלונסו מגיע ארבלואה. עד שיימאס לו גם מזה, וזה לא ייקח הרבה זמן. הבא בתור”, התרגזו בספרד.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

אגב, בתקשורת טוענים שהסכום מעט שונה: 10 מיליון ששולמו ללברקוזן ומשכורת של 21 מיליון אירו, 7 לכל שנה בחוזה, כלומר 31 מיליון בסך הכל. לצד זאת, על פי פרסום ב-’COPE’, אלונסו חתם על סעיף לפיו אם יפוטר במהלך עונתו הראשונה, לא יקבל שכר על שתי העונות שנותרו לו בחוזה, כך שהסעיף הזה היה שווה ללבנים חיסכון של כ-14 מיליון אירו.

“האסטרטגיה הספורטיבית הועמדה בספק על ידי כולם מלבד הנשיא. ריאל מדריד נמצאת צעד או שניים מתחת לקבוצות הטובות באירופה, כי כבר שנה וחצי חסר לה קשר בסגנון קרוס או מודריץ'. אבל זה לא מעניין אותו. האשמה תמיד נופלת על המאמן. שלמען האמת, גם לו יש חלק מהאחריות”, רטנו ב’מארקה’.

“המועדון חשב שקמאבינגה, טשואמני, פדה ואלוורדה, בלינגהאם, גולר וסבאיוס מספיקים. הזמן הוכיח אחרת. לריאל מדריד חסר שחקן בסגנון מרטין סובימנדי, כזה שיכול לגרום לקבוצה לשחק, שמסוגל להעצים את הביצועים של ויניסיוס, אמבפה, בלינגהאם והאחרים. אבל האשמה תמיד נופלת על המאמן, לא על הרכש ולא על השחקנים. ולכן גם תפקידו של צ'אבי בניהול חדר ההלבשה לא חוזק. הוא היה החוליה החלשה. מבחינת פלורנטינו, האשם תמיד אותו אחד: המאמן. נראה מה יחשוב הברנבאו בשבת הקרובה מול לבאנטה”, סיכמו.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

“מאמן מודרני, חדר הלבשה קלאסי ומועדון חסר סבלנות”

בטור דעה נוסף נכתב ב’מארקה’: “ריאל מדריד פספסה הזדמנות זהב לבנות פרויקט מודרני באמת עם עזיבתו של צ'אבי אלונסו. מאמן חדשני, קפדן טקטית, שהצליח בגרמניה עם כדורגל מרהיב, ייחודי ואמיץ, הגיע לברנבאו. מאמן מדור חדש, עם חזון ברור למשחק”.

“אחרי שנים של הסתמכות על מאמנים נוחים, מנהלי חדר הלבשה יותר מאשר אדריכלים טקטיים, נראה היה שהמועדון נחוש לשנות כיוון. הוא בחר בפרופיל אחר: מאמן טקטי, בסגנון גווארדיולה, ארטטה או קלופ. מאמן שמסוגל לבנות ריאל מדריד תחרותית לא רק דרך כישרון אישי, אלא גם באמצעות ארגון, לחץ, מערכים מבוססים וזהות קולקטיבית חזקה”.

צ'אבי אלונסו ופפ גווארדיולה (IMAGO)

“הרעיון היה שאפתני: להפוך את ריאל מדריד, גם בלי כל כך הרבה כוכבים, לקבוצה מרהיבה בזכות ארגון ועבודה טקטית. אבל השילוב לא עבד. חדר ההלבשה מעולם לא נתן אמון מלא בשיטות שלו, אולי בשל התנגדות לשינוי אחרי ארבע שנים עם אנצ'לוטי, אולי בשל חוסר שכנוע פנימי. והמועדון, במקום להגן על הפרויקט, לא העניק לו את התמיכה או הסבלנות הדרושות כדי שהרעיון יבשיל”.

“בכדורגל של היום, פרויקטים צריכים זמן, ובריאל מדריד זה מורכב. גווארדיולה לא זכה בהכל בעונתו הראשונה בסיטי, ארטטה כמעט פוטר לפני שהפך את ארסנל, וקלופ נזקק למספר עונות כדי לבנות את ליברפול האלופה. אבל בריאל מדריד, שוב גברה החיפזון. כך היה תמיד, וזה שירת את המועדון יותר מכל אחד אחר, אך עבור המאמנים זו קללה. צ'אבי אלונסו, כמו בניטס, לופטגי ורבים אחרים, יכול להעיד על כך”, נכתב ב’מארקה’.

“ובכל זאת, התחושה היא שעם ההחלטה הזו המועדון מאבד הרבה יותר ממאמן. הוא מאבד את ההזדמנות לבנות ריאל מדריד אחרת, מזוהה, מודרנית, כזו שמותאמת לכדורגל של היום שבו הטקטיקה גוברת על הכישרון האישי. יש לכך דוגמאות בארסנל, בפאריס סן ז'רמן, בסיטי ואפילו בברצלונה תחת האנזי פליק. צ'אבי אלונסו הגיע בדיוק בזמן כדי לבנות משהו דומה, להיות האדריכל של עידן חדש. אבל ריאל מדריד, פעם נוספת, בחרה בטווח הקצר”, סיכמו.