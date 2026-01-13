יום שלישי, 13.01.2026 שעה 09:04
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

הסעיף המיוחד שיחסוך לריאל מיליונים בפיצויים

אלונסו חתם על חוזה ל-3 שנים עם שכר של 21 מיליון אירו (7 לעונה), אך הסכים לקבל פיצוי לעונה אחת בלבד אם יפוטר בעונתו הראשונה. הפרטים המלאים

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
עזיבתו של צ'אבי אלונסו את ריאל מדריד לא הייתה בהסכמה הדדית, כפי שהמועדון ציין בהודעתו. לפי העיתונאי מיגל אנחל דיאס, המועדון למעשה פיטר את המאמן.

אחת הראיות שסותרות את הגרסה הרשמית היא הפעילות של רעייתו של צ'אבי אלונסו ברשתות החברתיות, כאשר שעות לפני ההודעה הרשמית היא פרסמה תמונות משהותה בג'דה במצב רוח מרומם.

הכול מצביע על כך שפלורנטינו פרס קיבל את ההחלטה באופן פתאומי לאחר הטיסה החזרה, התנהלות שמתוארת כמועדון שמתנהג כמו "קבוצה קטנה".

כמו כן, לפי דיווח ב-’Cope’, המאמן חתם על חוזה לשלוש שנים עם ריאל מדריד, אך עם זאת, החוזה כלל סעיף מכריע שנחשף כעת: "הוא קובע שאם הוא יפוטר באמצע העונה הראשונה, הוא יקבל תשלום רק עבור השנה הראשונה". 

המשמעות, אם כך, היא שריאל מדריד שילמה כ-10 מיליון אירו על הבאת המאמן מבאייר לברקוזן ותשלם לו עוד שבעה מיליון אירו, השכר שמגיע לו העונה, שכן הוא חתם על חוזה בו ירוויח 21 מיליון אירו ב-3 שנים. את ה-14 מיליון הנותרים ריאל תשמור אצלה.

גורמים המקורבים למאמן אישרו את פיטוריו וציינו כי "צ'אבי אלונסו התכוון להישאר כמאמן ריאל מדריד", דבר שמסביר את המהלך המהיר. ההחלטה נמסרה לו "באופן אישי בשעות אחר הצהריים המוקדמות", אם כי זהות נציג המועדון שהעביר את הבשורה לא נחשפה. בשלב זה אלונסו מקבל את ההחלטה ולא פרסם תגובה רשמית.

המועדון כבר הודיע כמובן על מחליפו: אלברו ארבלואה. ריאל מדריד הבהירה בהודעתה כי ארבלואה נכנס לתפקיד מאמן הקבוצה הראשונה ולא כמאמן זמני, תוך הדגשת דרכו במחלקות הנוער. חוזהו חורג מעבר לעונה הנוכחית.

ארבלואה ינהל את אימון הבכורה שלו היום, ולאחר מכן יקיים את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו כמאמן הקבוצה הראשונה, לקראת משחק שמינית גמר גביע המלך ביום רביעי מול אלבסטה באצטדיון קרלוס בלמונטה בשעה 22:00.

