הסעיף המיוחד שיחסוך לריאל מיליונים בפיצויים

עזיבתו של צ'אבי אלונסו את ריאל מדריד לא הייתה בהסכמה הדדית, כפי שהמועדון ציין בהודעתו. לפי העיתונאי מיגל אנחל דיאס, המועדון למעשה פיטר את המאמן.

אחת הראיות שסותרות את הגרסה הרשמית היא הפעילות של רעייתו של צ'אבי אלונסו ברשתות החברתיות, כאשר שעות לפני ההודעה הרשמית היא פרסמה תמונות משהותה בג'דה במצב רוח מרומם.

הכול מצביע על כך שפלורנטינו פרס קיבל את ההחלטה באופן פתאומי לאחר הטיסה החזרה, התנהלות שמתוארת כמועדון שמתנהג כמו "קבוצה קטנה".

פרס ואלונסו (IMAGO)

כמו כן, לפי דיווח ב-’Cope’, המאמן חתם על חוזה לשלוש שנים עם ריאל מדריד, אך עם זאת, החוזה כלל סעיף מכריע שנחשף כעת: "הוא קובע שאם הוא יפוטר באמצע העונה הראשונה, הוא יקבל תשלום רק עבור השנה הראשונה".

המשמעות, אם כך, היא שריאל מדריד שילמה כ-10 מיליון אירו על הבאת המאמן מבאייר לברקוזן ותשלם לו עוד שבעה מיליון אירו, השכר שמגיע לו העונה, שכן הוא חתם על חוזה בו ירוויח 21 מיליון אירו ב-3 שנים. את ה-14 מיליון הנותרים ריאל תשמור אצלה.

גורמים המקורבים למאמן אישרו את פיטוריו וציינו כי "צ'אבי אלונסו התכוון להישאר כמאמן ריאל מדריד", דבר שמסביר את המהלך המהיר. ההחלטה נמסרה לו "באופן אישי בשעות אחר הצהריים המוקדמות", אם כי זהות נציג המועדון שהעביר את הבשורה לא נחשפה. בשלב זה אלונסו מקבל את ההחלטה ולא פרסם תגובה רשמית.

פרס ואלונסו (IMAGO)

המועדון כבר הודיע כמובן על מחליפו: אלברו ארבלואה. ריאל מדריד הבהירה בהודעתה כי ארבלואה נכנס לתפקיד מאמן הקבוצה הראשונה ולא כמאמן זמני, תוך הדגשת דרכו במחלקות הנוער. חוזהו חורג מעבר לעונה הנוכחית.

ארבלואה ינהל את אימון הבכורה שלו היום, ולאחר מכן יקיים את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו כמאמן הקבוצה הראשונה, לקראת משחק שמינית גמר גביע המלך ביום רביעי מול אלבסטה באצטדיון קרלוס בלמונטה בשעה 22:00.