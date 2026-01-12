כפי שפורסם לראשונה: אקה חתם בקריית שמונה

רכש חדש לעירוני קריית שמונה: כפי שפורסם ב-ONE, הקשר האחורי יאו אקה, חתם היום (שני) באופן רשמי במועדון מהצפון לאחר שעבר את הבדיקות הרפואיות.

אקה פתח את העונה במדי קייסריספור הטורקית, שלא דרשה פיצוי, אך תשאיר לעצמה אחוזים מכרטיס השחקן שלו. הוא יגיע במקומו של סאקו בנגורה, שעבר לארה"ב.

בעברו, שיחק הגנאי במדי אקדמיה מקומית, כאשר לפני תשע עונות עבר לאירופה בפעם הראשונה וחתם בבואבישטה הפורטוגלית. לאחר מכן, נמכר לטורקים בכמעט מיליון אירו, אך בעיקר בילה בהשאלות. בין השאר, שיחק בארזומורספור וקאצ'יורנגוצ'ו, אך בארבע העונות האחרונות, השתייך לסגל קבוצתו הנוכחית וכעת עבר לקריית שמונה.