יום שלישי, 06.01.2026 שעה 00:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

עירוני קריית שמונה במגעים עם הקשר יאו אקה

המחליף של בנגורה? ל-ONE נודע לראשונה שהקבוצה של ברדה רוצה לצרף את הגנאי, שמשחק בקייסריספור הטורקית ומסיים חוזה בתום העונה. שיחק גם בפורטוגל

|
יאו אקה (IMAGO)
יאו אקה (IMAGO)

במקביל לניסיון להציל את המגעים מול הקשר פרנדדו נאווה אורטגה, בעירוני קריית שמונה מחפשים גם תחליף לסאקו בנגורה, שעזיבתו ל-MLS השאירה בור גדול במרכז המגרש של המאמן שי ברדה, והערב (נשני) נודע ל-ONE לראשונה כי במועדון מנהלים מגעים עם מי שסימנו כמועמד המוביל להחליפו.

מדובר בקשר יאו אקה, אשר משחק במדי קייסריספור הטורקית, מהליגה הראשונה. השחקן בן ה-26 מסיים את חוזהו במועדון בתום העונה, כאשר העונה הוא זכה לפחות קרדיט ושותף בשלושה משחקים. קבוצתו מדורגת במקום ה-16 בטבלה המקומית.

בעברו, שיחק הגנאי במדי אקדמיה מקומית, כאשר לפני תשע עונות עבר לאירופה בפעם הראשונה וחתם בבואבישטה הפורטוגלית. לאחר מכן, נמכר לטורקים בכמעט מיליון אירו, אך בעיקר בילה בהשאלות.

בין השאר, שיחק בארזומורספור וקאצ'יורנגוצ'ו, אך בארבע העונות האחרונות, השתייך לסגל קבוצתו הנוכחית וכעת הוא מתקרב לקריה, שמשוועת לחיזוק לאחר עזיבתו של הקשר הגינאי.

