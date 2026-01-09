יום שישי, 09.01.2026 שעה 20:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

מגבה את סימאונה: ההודעה החריפה של אתלטיקו

הקולצ'ונרוס התייחסו בחשבון הרשמי שלהם לעימות בין המאמן לוויניסיוס, מבלי להזכיר את שמו של הברזילאי: "לא התייחסו לפרובוקציה של מי שגרם לתגובה"

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

באתלטיקו מדריד יצאו בחריפות נגד אופן הצגת העימות בין דייגו סימאונה לוויניסיוס ג’וניור, בעקבות האירועים בחצי גמר הסופר קאפ מול ריאל מדריד. במועדון טוענים כי הסיפור שהשתרש בתקשורת אינו שלם, וכי ההתמקדות הייתה בתגובה של המאמן הארגנטינאי, מבלי להציג את הפרובוקציה שלטענתם קדמה לה.

במהלך המשחק נרשם רגע מתוח במיוחד סמוך לספסלים, כאשר ויניסיוס חלף לידם בזמן שהמשחק נמשך. לאחר הסיום הופץ ברשתות החברתיות סרטון שבו נראה סימאונה פונה לברזילאי ואומר לו שוב ושוב: "פלורנטינו פרס יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך", אמירה שזכתה להד תקשורתי רחב, בין היתר על רקע הקיפאון במגעים לחידוש חוזהו של שחקן הכנף.

אלא שבאתלטיקו מציגים גרסה שונה לאירועים. לטענת המועדון, הכל החל כאשר הספסל האדום לבן מחה על פנדל אפשרי שלא נשרק, ואז ויניסיוס הוא זה שיזם את העימות, כשהתקרב ואמר באופן אירוני: "תהיה רגוע, עכשיו ישרקו לך פנדל". לדבריהם, הערה זו היא שגררה את תגובתו של סימאונה, שנזף בשחקן על האופן שבו פנה לספסל.

סימאונה ו-ויניסיוס (צילום מסך)סימאונה ו-ויניסיוס (צילום מסך)

כדי להגן על מאמנם, פרסמו באתלטיקו ציוץ קצר, אך חד משמעי: "מעניין כמה זמן מקדישים חלק מהאנשים לנתח תגובה, וכמה מעט להסביר את הפרובוקציה שיצרה אותה. שיטת הפעולה, כן, היא קלאסיקה". במועדון הבהירו כי הם עומדים מאחורי סימאונה ותוהים מדוע פורסמו תמונות כמעט מכל רגע בעימות, כולל האמירה על פלורנטינו פרס, אך לא תיעוד של הרגע שלטענתם הצית את הכל. מבחינתם, מדובר בהגנה נחרצת על המאמן ובהבהרה שהאירוע לא היה חד צדדי כפי שהוצג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */