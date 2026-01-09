הזלזול של ויניסיוס שהוביל להערה של סימאונה

הדרבים המדרידאיים נוטים להיות עתירי מתח, והם כאלה אף יותר כשעל הפרק כרטיס לגמר הסופר קאפ. זה לא פוטר את הגיבורים על כר הדשא מהתנהגות מתריסה, שחצנית ומזלזלת, כמו זו שאליה כבר התרגלנו מוויניסיוס. הברזילאי, שגם הקהל שלו עצמו מתחיל להתעייף ממנו ואף שרק לו בשני המשחקים האחרונים כשיצא כמחליף, הסתכסך עם יריבים, מאמנים, שופטים, קהל.... וגם חצי הגמר של הטורניר בין ריאל מדריד לאתלטיקו, כמובן, לא היה יוצא מן הכלל, והוא שוב מצא את עצמו במרכז הסערה.

ויניסיוס, שהיה פעיל יותר מחוץ למגרש מאשר בתוכו, ניגש אל הקו כדי לדבר עם דייגו סימאונה, והמאמן הארגנטינאי אמר לו: "פלורנטינו יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך". משפט שהותיר את הברזילאי למשך כמה שניות מרוכז יותר בארגנטינאי מאשר בכדור, כפי שתיעדו המצלמות.

עם זאת, באתלטיקו מדריד טוענים שהיו אלה ההתגרויות וההערות של ויניסיוס שהובילו לתגובה של צ'ולו. בעיטה של חוליאן אלברס פגעה ביד של רודיגר, ובספסל הקולצ'ונרוס דרשו פנדל בעקבות המהלך. כשראה את הדרישות הללו, ויניסיוס, בגישתו השחצנית המוכרת, ניגש לאזור ואמר: "כן, כן, ישרקו לכם פנדל". סימאונה שמע זאת, והברזילאי התעקש שוב: "תהיה רגוע, עוד רגע שורקים לך פנדל".

ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

אלו היו הערות שלא מצאו חן כלל בעיני המאמן הארגנטינאי, שבסופו של דבר נפל לפרובוקציה של השחקן והפך למושא ביקורת מכל עבר. והסיפור, למרבה ההפתעה, לא הסתיים כאן. הברזילאי הגיב ברשתות החברתיות לפוסט עם הווידאו של העימות ביניהם, תוך התקפה והזכרת התוצאות האחרונות לארגנטינאי: "הפסדת, עוד הדחה".

מאמן אתלטיקו ניסה להנמיך את הלהבות שנוצרו על הדשא במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק. "אני לא זוכר, יש לי זיכרון בעייתי. מה שקורה על המגרש, מגיל צעיר, נשאר שם". עם זאת, צ'אבי אלונסו, תוך הימנעות מהתייחסות לפרובוקציה של שחקנו, ליבה את האש מול כלי התקשורת: "הרגע הזה לא מצא חן בעיניי. צ'ולו אמר לו משהו, ודברים כאלה חוצים את הרוח שצריך להיות כלפי החברים. אני לא אוהב שפונים כך לחברים. לא הכל מותר".