נתניהו יקבל סמכות לאשר את דרכוני הספורטאים

חשיפת ONE: משבר הדרכונים של המשלחת האולימפית בדרך לפתרון. הממשלה תאשר בישיבתה ביום ראשון את העברת הסמכויות משר הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו, כך שיוכל לתת אישור לספורטאים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026, לאחר שיקבלו דרכונים ישראלים קבועים.

ביום ראשון הממשלה תתכנס כאשר על סדר היום נמצא נמצאת הצעת החלטה: “לנוכח היעדר שר פנים ועל מנת להבטיח מענה לצרכים דחופים וחיוניים בתחומי משרד הפנים, להעביר לראש ממשלה את הסמכות הנתונה לשר הפנים לפי חוק הדרכונים, לעניין בקשות למתן דרכון ישראלי לאזרח ישראלי המייצג בחו”ל את מדינת ישראל במפעלי ספורט שיתקיימו בתקופה הקרובה בהתאם להחלטת ממשלה וזאת עד למינוי שר פנים”.

לאחר שהממשלה תאשר זאת ולמעשה תעניק את הסמכויות הנדרשות לראש הממשלה, הנושא יובא גם לאישור הכנסת. מיד לאחר מכן, יהיה בסמכותו לפתור את המשבר ולאפשר ייצוג הולם של ישראלים באולימפיאדת החורף הקרובה. מי שפעלו למען המהלך היו לשכת האוכלוסין ומשרד הפנים, משרד התרבות והספורט, משרד החוץ, בית הנשיא, הוועד האולימפי ובכירים בצמרת המדינה.

ג’רד פיירסטון (IMAGO)

כפי שנחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE, שלושת הספורטאים האולימפיים שמוגדרים כעולים חדשים - אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון שמתחרים בענפי חורף - עלולים שלא להיות חלק מהמשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף, והכל בגלל שלא קיבלו עדיין דרכון קבוע מהמדינה. על פי חוק, עולה חדש נדרש לשהות בישראל 36 מתוך 60 חודשים כדי לקבל דרכון קבוע, אך בגלל שהם מתאמנים בשלג ובקרח במתקנים בחו”ל זה בלתי אפשרי.

בוועד האולימפי חששו כי המשלחת הישראלית תקטן משמעותית, אם הם לא יקבלו דרכון ישראלי עד ל-26 בינואר, משום שאלו הוראות הוועד האולימפי הבינלאומי שלא מסתפק בדרכון זמני או בתעודת מעבר. כעת מסתמן פתרון וכל שנותר הוא רק לאשר זאת בישיבות הממשלה ובמליאת הכנסת, ולאחר מכן ראש הממשלה יוכל לחתום על מתן דרכונים לספורטאים שייצאו לייצג את המדינה בתחרויות באיטליה. אחת מהן, מריה סניוק, אף תוכל להניף את הדגל הישראלי בטקס הפתיחה לאחר שתקבל את הדרכון המיוחל.