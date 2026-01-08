סופית: אוטנגה שוחרר מסכנין, דייויד ינחת היום

בני סכנין מצפה היום (חמישי) לנחיתתו בארץ של הקשר האחורי הברזילאי מייקום דייויד, ששיחק בשתי העונות האחרונות בליגה הקזחית. מדובר בשחקן שיבוא על חשבון הקשר גליד אוטנגה, שכפי שפורסם ב-ONE, הוחלט על שחרורו מהקבוצה, אחרי שלא נקלט מקצועית. שחקן נבחרת קונגו הורחק השנה פעמיים ולא ממש הצליח לתרום ולהטביע חותם במדי הקבוצה, מה שגרם לו לקבל הודעה שהוא יכול לחפש קבוצה.

הרכש החדש, מייקום דייויד, בעונה האחרונה רשם 21 הופעות בליגה הקזחית, כבש שער אחד והוסיף שלושה בישולים. הקשר עזב את ברזיל ב-2022 לדז’יוגאס טלסיאיי הליטאית, אצלה רשם 23 הופעות, בהן רשם שני שערים. לקזחסטן הגיע ב-2024 ובשנתיים בילימי סמאיי רשם 56 הופעות בהם כבש פעמיים והוסיף ארבעה בישולים.

בתוך כך, שרון מימר וחניכיו מתכוננים למשחק בבלומפילד במחזור הקרוב מול מכבי תל אביב. מדובר במבחן סופר חשוב לקבוצה, אחרי התבוסה האחרונה להפועל באר שבע. סכנין תחסר את השחקן ההתקפי הכי משמעותי שלה בקישור, מתיו קוג'ו, שהורחק במשחק האחרון מול מוליכת הטבלה.