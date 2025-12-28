בני סכנין הודיעה לגליד אוטנגה: תחפש קבוצה

בבני סכנין נערכים לקראת חלון העברות בינואר ובמועדון הוחלט להודיע לקשרה הזר של הקבוצה, גליד אוטנגה לחפש קבוצה. אוטנגה כזכור הורחק השנה פעמיים ולא ממש הצליח לתרום ולהטביע חותם במדי הקבוצה, מה שגרם לו לקבל הודעה שהוא יכול לחפש קבוצה.

במצב דברים שכזה, אין מנוס מלשחררו ולהביא זר אחר שישדרג את הקבוצה. במקביל, בסכנין מתכוננים למשחק המסקרן בשלישי מול הפועל חיפה, אחרי ההדחה בגביע, האתגר שנשאר לסכנין הוא להגיע לפלייאוף העליון, מטרה שלא תהיה כל כך קלה להשגה.

הקבוצה אמנם נמצאת רק שתי נקודות ממכבי חיפה שנמצאת במקום השישי, אבל בסך הכל הירוקים במגמת עלייה עם ברק בכר. לקראת המשחק הקרוב של הקבוצה, שיהיה נגד הפועל חיפה (שלישי, 19:30), יחזרו לסגל חסן חילו ומארון גנטוס שלא היו בסגל בגביע. גם אלון אזוגי שלא שיחק יחזור לעמדתו כמגן ימני.