כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"ספגתי השפלות, התחלתי להאמין למה שאמר לי"

דור גלילי ששיחק תחת זיו אריה בנוער של מכבי ת"א שיתף ב"שיחת היום": "היה אומר לי 'לך מפה ילד בכיין', הוא השפיל עוד שחקן בכיר בהפועל ירושלים"

|
זיו אריה (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)

מוקדם יותר היום (שלישי) פרסמנו כי ישנה מתיחות קשה בין כוכב הפועל ירושלים, סדריק דון, למאמן הקבוצה, זיו אריה. לטענת השחקן, המאמן השפיל אותו בשיחה ואמר לו מילים קשות מאוד, מה שהוביל לכך שסדריק הודיע למקורביו כי הוא לא רוצה לשחק תחתיו יותר. מי שעלה לדבר על המקרה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא דור גלילי, ששיחק בעונת 2016/17 תחת אריה בקבוצת הנוער של מכבי ת”א ובבית”ר ת”א בליגה הלאומית וכתב מוקדם יותר פוסט לגבי אריה.

תספר על החוויה שלך עם זיו אריה.
”העניין הזה מאוד נגע בי, עברתי חוויות לא נעימות דווקא בתור ילד בנוער של מכבי. הייתי בן 17-18, באתי מאשדוד. באמת בזמן הקצר זה קרה כשהתאקלמתי, זה התחיל באימון אחד שהרגשתי כאבים בברך ואמרתי לו שכואבת לי הברך, אז הוא אומר תמשיך, אמרתי לו שאני לא יכול אז הוא אמר לי ‘לך מפה ילד בכיין’, כל מיני השפלות, כמו ‘אתה הילד הכי כוכב שאימנתי, אבל אתה דפוק בראש’, ואז אתה מרגיש סטיגמה וצריך להתמודד עם זה”.

זה ישב לך בראש כל הדברים?
”אתה מתחיל להאמין למה שאומרים ולקח לי זמן להבין שיכול להיות שאולי לא רק אני הבעיה, אני גם תמיד אומר שלטנגו צריך שניים, אני אומר שבדרך הייתה התנהלות כזאת או אחרת, אבל לא משהו שמצדיק לדבר ככה ובטח לא לשחקן שלך, שאתה צריך שחקן שישחק בשבילך”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

היו עוד שחקנים שהוא השפיל אותם?
”כמובן, היה שחקן בכיר של הפועל ירושלים, ברגע שהוא ראה את הפוסט שלי הוא ישר כתב לי, היה שחקן מאוד בכיר שם והוא ספג השפלות, אני כמובן לא אנקוב בשמו. אני התחלתי להאמין במה שאמר לי”.

איזה השפלות עבר?
”מעדיף לא להגיד, זה מה שעבר מולו, הוא עדיין שחקן פעיל”.

דיברת עם הנהלת מכבי תל אביב? יש לך אבא שלא שותק גם, הוא נכנס לתמונה?
”היה משחק נגד צ’לסי ולא יכולתי לספוג את ההתעללות, עד אז הוא לא התערב ואבא שלי תמיד בצד וגם שמח מזה שהוא לא מתערב, אני צריך להתחשל ולהבין את הדברים לבד, אבל מה שקרה שגם אם הייתי פונה אז בעצם הוא היה מרכז לידו את המנהל המקצועי והמחלקה, שבעצם יוצר כוורת שלא נותן לדברים לצאת החוצה וגם מגוננים עליו”.

דור גלילי (אסף הופמן, סקציה נס ציונה)דור גלילי (אסף הופמן, סקציה נס ציונה)

מה זה ההתפוצצות מול צ’לסי?
”היה משחק שם, שבועיים לפני זה מכבי קיבלה הצעה מבית”ר עליי, הם בחרו שלא ואני רציתי לעזוב, כמו שסדריק ביקש ואני מבין אותו, הם לא היו מוכנים שאעזוב ופיתו אותי עם ליגת האלופות ושאשחק את כל המשחקים, שאהיה הקפטן של הקבוצה וזה לא קרה, ובצ’לסי הייתה התפוצצות גם עם המנהל המקצועי אז, גם עם המאמן”.

מה זה אומר?
”הכוונה שלא יכולתי כבר לסבול את היחס ועניתי להם שאני עושה את זה בשביל עצמי ולא משנה מה הם יעשו, אני אשאר מקצוען כי לי זה חשוב. הם הרימו עליי את הקול ועוד דברים”.

מה קורה איתך היום?
”אני היום מתמודד עם פציעה אחרי שעברתי ניתוחים בכל העולם, פרשתי מכדורגל ואני סוחב את זה עד היום איתי, גם מבחינת הליכה וזה פוגע לי באיכות החיים, אני מתעסק בנדל”ן באתונה”.

נאחל לך בהצלחה ושהדברים פה ישמשו דוגמה לנוער, יש שם סיפורים לא פחות שצריך להוציא.
”מקווה שהדברים ייראו אחרת”.

