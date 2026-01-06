"אדם קטן, עלוב ושחצן. שכולם יראו מי אתה"

מוקדם יותר היום (שלישי) פרסמנו כי ישנה מתיחות קשה בין כוכב הפועל ירושלים, סדריק דון, למאמן הקבוצה, זיו אריה. לטענת השחקן, המאמן השפיל אותו בשיחה ואמר לו מילים קשות מאוד, מה שהוביל לכך שסדריק הודיע למקורביו כי הוא לא רוצה לשחק תחתיו יותר.

מי שהתייחס לכך הוא דור גלילי, ששיחק בעונת 2016/17 תחת זיו אריה בקבוצת הנוער של מכבי תל אביב ובבית”ר תל אביב בליגה הלאומית. בסטורי שהעלה לעמוד האינסטגרם שלו כתב: “בן אדם קטן, עלוב ושחצן. לא פעם ראשונה ולא שלישית שהוא מרשה לעצמו להתנהג ככה, משהו שחוויתי במכבי תל אביב וגם בקבוצה נוספת תחתיו באופן יומיומי. הגיע הזמן שכולם יראו מי אתה”.

דור, שהוא בין היתר גם בנו של שחקן העבר ויו”ר מכבי ישראל, נאור גלילי, החל לשחק כדורגל במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, העיר בה גדל. משם עבר גם במחלקות הנוער של מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה.

דור גלילי (אסף הופמן, סקציה נס ציונה)

בבוגרים שיחק בליגה הלאומית ובליגת העל. הוא עבר בבית”ר תל אביב, הפועל פתח תקווה, מ.ס אשדוד, סקציה נס ציונה והפועל עפולה, אך מאז עונת 2021/22 לא חזר לשחק בשל פציעות קשות שעבר.