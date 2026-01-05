יום שני, 05.01.2026 שעה 12:09
משבר הדרכונים בדרך לפתרון: הצעד של הכנסת

כפי שנחשף ב-ONE: הכנסת צפויה לאשר העברת סמכויות לראש הממשלה, כך שיוכל לאשר ל-3 הספורטאים שאמורים לייצג את המדינה באוליפיאדת החורף דרכון קבוע

מריה סיניוק (IMAGO)
מריה סיניוק (IMAGO)

משבר הדרכונים בדרך לפתרון? הכנסת צפויה לאשר היום (שני) העברת סמכויות הנתונות לפי חוק משר הפנים לראש הממשלה, כך שהוא יוכל יאשר לשלושת הספורטאים שאמורים לייצג את המדינה באולימפיאדת החורף קבלת דרכונים ישראלים קבועים בהליך מזורז.

הכנסת תדון באישור הענקת הסמכויות בכל הנוגע לענייני משרד הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו. כחלק מהסמכויות, ראש הממשלה צפוי לקבל את האפשרות לאשר מתן דרכוני קבע לעולים חדשים בהליך מזורז, ואם הוא אכן יקבל את הסמכויות ויאשר זאת - בכך, מקווים כולם, תיפתר הסאגה והם יוכלו לנסוע לאירוע הספורט הגדול ולהניף בו את דגל ישראל.

בימים האחרונים גורמים בכירים בצמרת המדינה התערבו בנושא, לאחר חשיפת ONE בתוכנית שיחת היום. שלושת הספורטאים האולימפיים שמוגדרים כעולים חדשים - אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון שמתחרים בענפי חורף - עלולים שלא להיות חלק מהמשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף, והכל בגלל שלא קיבלו עדיין דרכון קבוע מהמדינה.

מריה סיניוק (IMAGO)מריה סיניוק (IMAGO)

על פי תקנה חדשה יחסית של המדינה, עולה חדש נדרש להוכיח כי מרכז חייו בישראל ולשהות בחמש שנותיו הראשונות בארץ. לפי החוק, שהמדינה דורשת כי הם ישהו במשך 36 חודשים מתוך 60 בישראל על מנת לקבל דרכון ישראלי קבוע. בגלל ששלושת הספורטאים מתאמנים ומתחרים בענפי חורף, אין להם מתקנים להתאמן בהם בארץ, כך שנדרש אישור חריג משר הפנים על מנת שיקבלו דרכונים קבועים. ללא דרכון ישראלי, הם לא יוכלו לייצג את המדינה באולימפיאדת החורף, כך על פי הוועד האולימפי הבין-לאומי.

כרגע אין שר פנים מכהן בממשלה, אבל אם אכן יוענקו הסמכויות הרלוונטיות לראש הממשלה ואכן בנימין נתניהו יאשר להם לקבל דרכונים קבועים - משבר הדרכונים ייפתר ותהיה למשלחת הישראלית נציגות מכובדת. הספורטאים נדרשים לקבל את הדרכונים הקבועים עד ל-26 בינואר, מועד סגירת רשימות המשתתפים מכל מדינה באולימפיאדת החורף. בכך למעשה, בצמרת המדינה והספורט הישראלי מקווים כי הנושא ייפתר.

