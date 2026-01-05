הדרישה של ח"כ פורר בעקבות משבר הדרכונים

בעקבות חשיפת ONE על כך ששלושה מחברי המשלחת הישראלית לא יכולים לצאת לאולימפיאדת החורף בגלל שלא קיבלו דרכון ישראלי, הבוקר (שני) חבר הכנסת עודד פורר דורש לקיים דיון בוועדת העלייה והקליטה בנוכחות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הספורט והוועד האולימפי בנושא.

ח"כ עודד פורר פנה במכתב ליו"ר ועדת העלייה הקליטה והתפוצות ח"כ גלעד קריב, בו הוא דרש לקיים דיון בנושא, במטרה לקדם את הוצאת הספורטאים לאולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה. כיו"ר הוועדה לשעבר, פורר קיים דיונים בנושאים דומים בעבר.

ח"כ עודד פורר כתב במכתבו: "אני פונה אליך בבקשה לכנס בדחיפות את הוועדה לדיון בנושא עיכוב הנפקת דרכונים קבועים לספורטאים עולים, חברי המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026. על פי פרסומים בתקשורת הישראלית והעולמית, שלושה ספורטאים המיועדים לייצג את ישראל, ביניהם מריה סניוק שנבחרה לשאת את דגל המדינה בטקס הפתיחה, עומדים בפני הרחקה מהמשחקים. הסיבה לכך היא תקנה משנת 2023 המונעת מעולים חדשים לקבל דרכון קבוע אם לא שהו בישראל 36 חודשים, אלא באישור חריג של שר הפנים".

עודד פורר (עדינה ולמן - דוברות הכנסת) (מערכת ONE)

הוא הוסיף כי "מאחר שאין כרגע שר פנים בממשלה, אין מי שיפעיל את סמכותו לאשר את המקרים החריגים הללו. כמו כן, ספורטאי החורף נדרשים להתאמן בחו"ל רוב השנה בשל היעדר תשתיות מתאימות בישראל, ולכן אינם יכולים לעמוד במבחן השהייה הרגיל. התקשורת העולמית כבר מדווחת על שיתוק בירוקרטי בישראל. מצב שבו ספורטאים ישראלים לא יוכלו להשתתף בגלל עיכוב טכני הוא מבוכה לאומית".



ח"כ עודד פורר הבהיר: "מדינת ישראל צריכה לחבק את העולים המייצגים אותה בגאווה בזירה הבינלאומית, ולא להערים עליהם קשיים בירוקרטיים מיותרים. לא ייתכן שספורטאים מצטיינים יישארו מחוץ לאולימפיאדה רק בגלל סבך משפטי או העדר שר מכהן. אבקשך לקיים דיון דחוף בנוכחות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הספורט והוועד האולימפי, כדי למצוא פתרון מיידי שיאפשר למשלחת לצאת בראש מורם".

מריה סיניוק (IMAGO)

כזכור, כפי שנחשף בתוכנית שיחת היום ב-ONE, שלושה ספורטאים אולימפיים עלולים שלא להופיע לאולימפיאדת החורף - והכל בגלל שלא קיבלו עדיין דרכון קבוע. מדובר בספורטאים אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון שמתחרים בענפי חורף, כאשר בישראל אין להם מתקנים להתאמן בהם, בעוד שהמדינה דורשת כי הם ישהו במשך 36 חודשים מתוך 60 בישראל על מנת לקבל דרכון ישראלי.

בהיעדר דרכון ישראלי, באישור חריג משר הפנים, הם לא יוכלו לייצג את ישראל באולימפיאדת החורף. בגלל שאין שר פנים מכהן, הנושא תקוע ועד ל-26 בינואר, עת סגירת הרשימות, צריך להתקבל פתרון.